Pokémon Unite trailer verdeelt spelers wereldwijd

De video-aankondiging voor Pokémon Unite wordt met de grond gelijkgemaakt op YouTube. Zoveel zelfs dat het een van de slechtste like/dislike-ratio heeft van alle Nintendo-video's op het platform.

Nadat er een gloednieuwe aankondiging volgde vorige week, waar The Pokémon Company New Pokémon Snap en Pokémon Café Mix toonde, waren fans bijzonder benieuwd naar iets extra speciaals. In plaats van op hun wenken bediend te worden, trakteerde Nintendo ze op een mobiele en Nintendo Switch MOBA game, die in samenwerking wordt gemaakt met Tencent. De video heeft op het moment van schrijven 165.000 dislikes weten te verzamelen.

Dus, wat is Pokémon Unite exact? Het is een vijf-versus-vijf groepsgevecht waar je in een arena het tegen elkaar opneemt. Je probeert diverse key points te controleren. Je Pokémon kan in levels omhoog gaan en nieuwe vaardigheden leren, maar er is geen type-voordeel of turn-based combat, wat we kennen van de oude handheld games. Het spel komt naar smartphones en de Nintendo Switch. Bekijk de aankondiging van het spel hieronder.

Tyrantrum

Zoals gespot door Bronyficent op de Nintendo Switch subreddit heeft Pokémon Unite nu de titel van meest 'gehate' video, alhoewel er een 'addertje' onder het gras zit. De video is geüpload naar The Pokémon Company-kanaal. Zij zijn grotendeels afhankelijk van Nintendo, ondanks dat het bedrijf een aandeel van 33 procent heeft.

Desalniettemin is Metroid Prime met vlag en wimpel van de troon gestoten; deze game bracht 94.000 dislikes op. Nintendo Treehouse: Live for Pokémon Sword and Shield bracht 89.000 dislikes op, en Byleth Super Smash Bros Ultimate haalde 86.000 dislikes op.

Gevalletje DOA?

Betekent de stortvloed aan dislikes dat Pokémon Unite een gevalletje Dead on Arrival is? Niet meteen. Zowel Pokémon Sword als Shield presteerden ondanks de slechte trailer ontzettend goed, en Byleth bleek ook voor sommige spelers nog behoorlijk interessant te zijn. Zelfs de aankondiging van de Nintendo Swtitch Online behaalde 84.000 dislikes, maar inmiddels zijn er wel miljoenen abonnees.

De boze reacties van fans lijkt gericht te zijn op de verwachtingen die The Pokémon Company had geschept. Na Pokémon Snap voelden kijkers zich bedrogen dat het 'slechts' ging om een spin-off van Pokémon, terwijl ze daar het langst op hebben gewacht. De tijd zal uitwijzen hoezeer de dislike-knop gerechtvaardigd was voor Pokémon Unite.