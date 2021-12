Oppo Find X4: releasedatum, prijs, nieuws en leaks

De Oppo Find X4-reeks wordt verwacht in het begin van 2022. Waarschijnlijk zal het een van de grootste releases zijn van die periode, naast de Samsung Galaxy S22 en Xiaomi Mi 12.

We verwachten dat de Oppo met een aantal verschillende smartphones op verschillende prijspunten komt. Zoals een goedkopere Lite-variant en een topklasse Pro-model met krachtige specs.

Dit deed Oppo ook met de X3-reeks. Het premium-toestel in de serie is de Find X3 Pro. De Find X3 Neo is er voor de midrange-markt en de Find X3 Lite fungeert als budgetmodel. We verwachten dat de Find X4-serie hetzelfde patroon zal volgen.

De Find X-smartphones van Oppo zijn inmiddels uitgegroeid tot sterke competitie voor de Samsung Galaxy S-, Xiaomi Mi- en OnePlus-smartphones. Meestal komt de competitie beter uit de test, maar dat wil niet zeggen dat Oppo geen waardige strijd kan bieden.

We hebben nog niet veel gehoord over de Oppo Find X4-reeks, maar we verwachten de komende maanden een beter beeld van de smartphones te krijgen als er meer nieuws en leaks verschijnen.

Laatste nieuws Oppo heeft bevestigd dat hun nieuwe vlaggenschip voor het einde maart 2022 verschijnt met de nieuwe Qualcomm Snapdragon 8 Gen 1-chipset. De naam van de smartphone-reeks is echter nog niet bekend gemaakt.

In het kort

Oppo Find X4: releasedatum en prijs

Oppo heeft bevestigd dat het nieuwe vlaggenschip in het eerste kwartaal van 2022 zal verschijnen. Dat betekent dat we de smartphones op zijn laatst eind maart zien.

Een exacte releasedatum heeft het bedrijf niet genoemd, maar mogelijk krijgen we meer informatie bij het Mobile World Congress (MWC) wat op 28 februari begint.

Qua prijzen verwachten we drie varianten van de Oppo Find X4 op andere prijspunten. Een topklasse Pro-model, een Neo-variant als midranger en een Lite-toestel voor de budgetmarkt.

De Oppo Find X3 Pro kostte op release ongeveer 1149 euro. Aan de Neo hing een prijskaartje van 799 euro en de Lite was voor 449 euro te krijgen. We verwachten dat Oppo niet te veel af zal wijken van deze prijzen met de Find X4-reeks.

Een van de grootste pijnpunten bij Oppo-smartphones is echter de prijs. Hopelijk weet de fabrikant de prijs voor de nieuwe toestelserie te drukken.

Leaks en geruchten

Er zijn nog weinig details over de nieuwe vlaggenschepen van Oppo uitgelekt, maar langzamerhand komen er steeds meer nieuwtjes voorbij.

De grootste leak die we hebben gezien is dat de Find X4-reeks mogelijk een oplaadsnelheid van 125W krijgt. Oppo heeft deze technologie al bekend gemaakt, maar nog niet bevestigd of deze ook op de nieuwe smartphones zou komen.

Volgens tipgever Digital Chat Station zal deze laadfunctie op een aantal smartphones in de Find X4-reeks komen, waardoor het de snelst ladende telefoons ter wereld worden. Mits een andere smartphone-maker de techniek niet eerder op de markt brengt.

We weten nog niet welke Find X4-modellen deze functie krijgen, mogelijk komt het exclusief naar de Pro-variant. De standaard Find X4 kan dan uitgerust zijn met 65W laden.

Een andere leak van Digital Chat Station suggereert dat de Find X4 een 6,7 inch display krijgt met een resolutie van 3216 x 1440 en een beeldverversing van 120Hz, net als de Find X3 en Find X3 Pro.

Ook claimt de tipgever dat een van de Find X4-smartphones een 50MP hoofdcamera van Sony krijgt. Daarnaast zal het toestel beschikken over een 13MP telefotocamera met 2x optische zoom en een 3MP microscoopcamera.

Het is bevestigd dat de smartphones een Qualcomm Snapdragon 8 Gen 1-chipset krijgen. Dat is de nieuwe vlaggenschip-processor die we in veel topklasse smartphones van 2022 gaan zien.

We weten nog niet of elke telefoon in de Find X4-reeks deze chipset krijgt, maar het ligt in de lijn der verwachting dat de Find X4 Pro gebruik zal maken van deze processor.

Oppo Find X4: wat we willen zien

Dit zijn een aantal veranderingen en functies die we graag zien op de Oppo Find X4-reeks, in vergelijking met de competitie en andere smartphones van Oppo.

1. Lagere prijzen

Onze grootste klacht met de eerdere smartphones van Oppo, met name de Pro-modellen, is dat ze te duur zijn.

De Find X-smartphones van Oppo zijn hele aantrekkelijke toestellen, maar het is moeilijk om ze aan te bevelen aan iemand die niet veel te besteden heeft. Met name de Pro-varianten zijn behoorlijk prijzig.

Als Oppo de prijs naar beneden drukt, is het makkelijker om de smartphones aan te bevelen voor hun prijs-kwaliteitverhouding.

2. Breng het (nep)leer terug

De Oppo Find X2 Pro was beschikbaar in een uitvoering gemaakt van veganistisch leer. Het voelde prettig in de hand en gaf de telefoon een premium-afwerking. Het leer was afwezig bij de Find X3 Pro.

We zien graag de leren afwerking terug bij de Find X4 Pro. Dat zou het premium-prijskaartje van de smartphone beter verantwoorden.

Tegenwoordig hebben zelfs midrange smartphones indrukwekkende specs. Dus een van weinige gedeeltes waar topklasse smartphones zich kunnen onderscheiden, is design. Hier kan de Find X4 een slag in slaan door het leer terug te brengen.

3. Een betere zoomcamera

De Oppo Reno 10x Zoom is vernoemd naar zijn hybride lens met 10x zoom. Deze smartphone is geweldig om foto’s in de verte mee te maken. Ook de Oppo Find X2 had deze lens.

Het bedrijf heeft de lens echter achterwege gelaten. De Find X3-reeks had daardoor teleurstellende zoomfuncties. De focus lag meer op groothoek- en microscoopfotografie.

We zien graag de zoomlens terug op nieuwe Oppo-smartphones, aangezien dit voor smartphone-fotografen een hele belangrijke functie is.

4. Een microSD-slot

Tegenwoordig hebben smartphones enorm veel geheugen. Maar de optie hebben om uit te breiden is voor veel gebruikers toch belangrijk.

Met een MicroSD-kaart kun je de opslag uitbreiden tot meer dan 1TB. Echter hebben veel producenten deze ondersteuning weggehaald. Oppo heeft dit ook gedaan.

We zien graag een MicroSD-slot terug op de Find X4-smartphones. Op zijn minst op de Pro-variant, aangezien die, zoals de naam suggereert, voor professionals is ontworpen.

5. Oranje

Een van de beste telefoons die je smartphone kan zijn, is oranje. De Oppo Find X2 Pro kwam in een bijzondere oranje tint uit. De Find X3 Pro hield het echter simpel met een blauwe kleur. In vergelijking was dat een beetje saai.

We zien graag weer een oranje telefoon, die zo opvallend is dat je hem van een kilometer kan zien.