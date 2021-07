Olympische Spelen Tokio 2020 livestream: kijk live online naar de Zomerspelen in 2021

De Olympische Spelen van 2020 (in 2021) bestaan uit 400 evenementen rond 35 verschillende sporten en in meer dan 50 disciplines. Daarmee is dit het grootste sportevenement in de wereld. Ditmaal vinden de Zomerspelen plaats in Tokio, Japan.

Hieronder leggen wij je uit hoe je overal ter wereld live online kunt kijken naar de Olympische Spelen van Tokio.

Het schema van de Olympische Spelen bestaat uit veertien dagen aan niet te missen sportprestaties. Op woensdag 21 juli zijn voetbal en softbal gestart. Op vrijdag 23 juli vindt de beroemde olympische openingsceremonie plaats. Een moment dat je niet wil missen.

Er zijn een hoop nieuwe sporten om van te genieten, waaronder honkbal, karate, sportklimmen, surfen en skateboarden. In totaal zijn er vijftien nieuwe evenementen, waaronder gemengde competities (voor zowel mannen als vrouwen) en 3x3 basketbal.

Deze sportactiviteiten sluiten zich aan bij het rijtje van prestigieuze Olympische pijlers, zoals de 100 meter sprint voor mannen (zondag 1 augustus) waar 25 gouden medailles worden uitgereikt. Een andere datum om naar uit te kijken is de een-na-laatste dag van de actie (zaterdag 7 augustus), waar maar liefst 34 evenementen voor medailles plaatsvinden. Hieronder vallen ook basketbal en voetbal.

Welk land of welke atleten je ook volgt of steunt: je kunt de Olympische Spelen van Tokio 2020 (in 2021) overal ter wereld live kijken.

Hoe kijk je live naar de Olympische Spelen van Tokio 2020 (in 2021) vanuit het buitenland?

De zomervakantie is voor veel mensen begonnen. De kans is dan ook groot dat jij je tijdens de Olympische Zomerspelen in het buitenland bevindt. Aangezien de Olympische Spelen een gigantisch wereldwijd evenement is, zou je geen moeite moeten hebben met het vinden van een mogelijkheid om te kijken.

Als dit toch niet lukt of je simpelweg liever in je eigen taal wil kijken naar de activiteiten, biedt een VPN uitkomst. Met een VPN laat je jouw apparaat denken dat je in je thuisland bent, zelfs als je in werkelijkheid in de Franse Riviéra bent. Zo kun je content in eigen land bekijken, waar je ter wereld ook bent.

ExpressVPN

We hebben alle VPN's met elkaar vergeleken en ExpressVPN is als beste uit de test gekomen. Dit heeft alles te maken met de snelheid, het gebruikersgemak en de sterke beveiligingsfuncties. Daarnaast is deze VPN compatibel met vrijwel elke streamingdienst, waaronder Apple TV, Xbox, PlayStation, Android- en iOS-apparaten. Meld je nu aan en ontvang drie maanden GRATIS. Als je in de eerste dertig dagen van gedachten veranderd, kun je zonder problemen het abonnement annuleren en je geld terugkrijgen. - Probeer ExpressVPN nu 30 dagen

(Image credit: Shutterstock.com)

Olympische Spelen Tokio 2020 (in 2021) schema