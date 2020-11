Nog geen Windows 10 20H2 update gehad? Je SSD kan de oorzaak zijn

De laatste grote Windows 10 update, ook wel bekend als Windows 10 20H2, wordt nu al een aantal weken stapsgewijs uitgerold naar gebruikers. Het lijkt erop dat een deel van de gebruikers langer zal moeten wachten dan de rest.

Een SSD-compatibiliteitsprobleem heeft Microsoft gedwongen om de Windows 10-update tijdelijk uit te stellen voor bepaalde gebruikers, aldus Microsoft zelf.

Volgens een supportbericht heeft Microsoft een compatibiliteitsstop ingevoerd voor Windows 10-apparaten die via de Thunderbolt-poort verbinding maken met NVMe SSD's, vanwege een probleem met het stornvme.sys-stuurprogrammabestand. In de praktijk betekent dit dat de toestellen in kwestie de Windows 10 20H2-update niet krijgen totdat het probleem is opgelost.

Dit zijn de beste laptops van het moment

Bij een poging om te updaten, zullen de gebruikers in kwestie de volgende waarschuwing zien: "Je PC heeft hardware die niet klaar is voor deze versie van Windows 10. Windows Update bied jou deze versie van Windows 10 automatisch aan zodra het probleem is opgelost".

De nieuwste update van Windows 10 is misschien niet bepaald wereldschokkend, maar bevat wel een paar upgrades die gebruikers ongetwijfeld willen, waaronder een nieuw themabewust Startmenu, robuustere Alt + Tab-functionaliteiten en bredere UI-verbeteringen.

De update is ook de eerste die van Edge Chromium de standaardbrowser in Windows 10 maakt. De nieuwe browser is direct geïntegreerd in het besturingssysteem, wat een potentiële prestatiewinst oplevert, maar ook betekent dat hij niet via traditionele methoden kan worden verwijderd.

Het zal dan ook een bron van frustratie zijn dat gebruikers van Thunderbolt NVMe SSD's geen toegang hebben tot de meest recente reeks Windows 10-functies.

Volgens Microsoft is het uitstel noodzakelijk om de Windows 10-update ervaring te waarborgen en om fouten te voorkomen die de functionaliteit van het besturingssysteem belemmeren.

"Op getroffen apparaten kan je bij het aansluiten van een Thunderbolt NVMe SSD een stopfout krijgen met een blauw scherm en DRIVER_VERIFIER_DMA_VIOLATION (e6). Een illegale DMA-operatie werd geprobeerd door een stuurprogramma dat werd geverifieerd", schreef Microsoft.

Het bedrijf werkt aan een oplossing voor het probleem, die naar verwachting zal verschijnen in een toekomstige update, en heeft gebruikers gevraagd om geen handmatige update te forceren.