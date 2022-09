Nieuwste zonnegenerator is geschikt voor (naderende) apocalyps

Op IFA 2022 kan je echt alles vinden: van opvouwbare OLED-beeldschermen tot Augmented Reality-brillen. Toch viel het laatste stukje tech van Jackery wel op. Hun nieuwste zonnegenerator stond doodleuk naast een gigantische nepcaravan op IFA. En dat is meteen ook de achterliggende gedachte: ga op vakantie en neem lekker de zonnegenerator met je mee.

De marketing voor de zonnegenerator wijst misschien wel gericht op campinggebruik, maar vaak worden deze milieuvriendelijke apparaten voor het opwekken van energie gebruikt als survival tools. Denk hierbij aan overstromingen, stormen etc. Het is nooit een slecht idee om een back-up te hebben als de stroom uitvalt, en generatoren die op brandstof draaien zijn niet ideaal.

De ster van Jackery’s show op IFA 2022 was de nieuwe Jackery Solar Generator 1000 Pro. De zonnegeneratoren van Jackery hebben vaak meer stijl dan de meeste generatoren, en de 1000 Pro heeft ook nog indrukwekkende specs:

1002Wh

230V, Dual Power 100W-voorziening

Quick Charge

USB-C poorten

AC-oplaadmogelijkheid

Belangrijker is echter dat de draagbare doos in minder dan twee uur kan worden opgeladen als je vier van Jackery’s zonnepanelen gebruikt. Volgens Jackery werkt dit zelfs op een bewolkte dag.

Je betaalt wel in gewicht voor deze specs. Ik zou niet graag de 11,3 kg doos de bergen in willen dragen, hoewel deze zonnegenerator niet verkeerd zou staan naast de caravan op een parkeerplaats in Zuid-Frankrijk. Maar voor die andere elf maanden van het jaar kan dit ideale oplossing zijn indien een stroomstoring het elektriciteitsnet platlegt, of als je tijdens de dertigste coronagolf wilt onderduiken in het bos.

Niet dat de 100 Pro helemaal stil is, maar 46 decibels valt nog wel mee voor een generator met deze capaciteit. Fossiele brandstofgenerators wekken veel meer geluid op.

Met een prijskaartje van 1400 euro is de 1000 Pro ook minstens twee keer zo duur als een generator die op fossiele brandstof werkt. En dan hebben we het nog niet eens over de zonnepanelen gehad die waarschijnlijk een paar honderd euro per stuk kosten. Aan de andere kant zijn de brandstofprijzen nog steeds torenhoog en bij een ramp kan het moeilijk zijn om aan diesel en gas te komen. Zonlicht is gratis, en in de meest rampscenario’s is er nog genoeg zon.

De wereld is op het moment een puinzooi en dat sentiment proef je terug in de hallen van IFA 2022 in Berlijn. Veel bedrijven hebben het over duurzame en milieuvriendelijke gadgets, en de ondertoon is dat je jezelf moet beschermen tegen deze onvoorspelbare wereld.

Maar bedrijven als Jackery zullen hun producten niet aanprijzen met slogans als: “Bereid je voor op de apocalyps” of “Zonder infrastructuur heb je nog steeds stroom”, maar ze weten wel welke markt ze hiermee aanboren.