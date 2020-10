Apple MacBook Air 2020 onthuld met lagere prijs

Apple heeft zojuist de MacBook Air 2020 aangekondigd, de nieuwste dunne en lichte laptop die de kracht, het ontwerp en de bouwkwaliteit biedt die we van de laptops van Apple gewend zijn, maar in een veel betaalbaarder pakket, althans in vergelijking met de MacBook Pro.

Terwijl de lancering van de MacBook Air 2020 uit de lucht kwam vallen, hoopten velen van ons dit jaar op een bijgewerkte versie van de laptop, aangezien we niet helemaal tevreden waren met de MacBook Air 2019.

De nieuwe MacBook Air 2020 wordt geleverd met twee keer zoveel rekenkracht, twee keer zoveel opslagruimte en een nieuw Magic Keyboard, waardoor een deel van de problemen met het vorige model weggewerkt worden.

En het beste is dat hij wordt geleverd met een nieuwe, lagere prijs vanaf €1.199 waarmee hij de goedkoopste MacBook Air is die is uitgebracht.

MacBook Air 2020: Beschikbaarheid

Je kan de nieuwe MacBook Air 2020 vanaf vandaag bestellen ondanks de coronapandemie. De laptops zullen in de week van 6 april geleverd worden. Het is op dit moment niet duidelijk wanneer ze in de Apple Stores zullen liggen, aangezien die momenteel gesloten zijn en het is ook niet zeker of de leveringen vertraging zullen oplopen door het virus en of Apple kan verzekeren dat er voldoende stock is.

(Image credit: Apple)

MacBook Air 2020: Prijzen

De nieuwe instapprijs van €1.199 is misschien wel de grootste verrassing bij de lancering van de MacBook Air 2020.

Hiermee zet Apple zijn recente lovenswaardige gewoonte voort om krachtigere MacBooks op de markt te brengen die tegen een lagere prijs beginnen dan hun voorgangers.

Dit instapmodel MacBook Air wordt geleverd met een dual-core Intel Core i3-processor van de tiende generatie, 256 GB opslagruimte (tegenover 128 GB in het model van vorig jaar) en 8 GB RAM.

Er is ook een snellere MacBook Air voor €1.499 en die wordt geleverd met een 10e generatie quad-core Intel Core i5-processor, (de eerste quad-core ooit in een MacBook Air) 512 GB SSD-opslag en 8 GB RAM.

Apple heeft ook aangekondigd dat studenten de nieuwe MacBook Air met een extra korting kunnen aanschaffen.

MacBook Air 2020: specificaties

Display: 13-inch Retina display met True Tone

CPU: 10e Generatie Intel Core i3/i5/i7

GPU: Intel Iris Plus graphics

RAM: 8GB/16GB LPDDR4X (3,733MHz)

Opslag: 256GB - 2TB SSD opslag

Aansluitingen: 2 x Thunderbolt 3

Volgens Apple zal de MacBook Air 2020 tot twee keer zo snel zijn als het model van vorig jaar, dankzij de nieuwe processors van de tiende generatie.

Hoewel Apple de exacte types processoren die worden gebruikt niet bekend maakt, denken we dat de i3 de Intel Core i3-1000G4 is en dat het i5-model de Intel Core i5-1030G7 heeft. MacBook Airs hebben meestal een ontwerp zonder ventilatoren, wat ons doet geloven dat dit Intel Ice Lake chips zijn.

Interessant is dat dit zou kunnen betekenen dat de MacBook Air 2020 kant-en-klare processoren van Intel heeft, in plaats van speciaal gemaakte CPU's met hogere kloksnelheden, zoals bij oudere MacBook Airs het geval was.