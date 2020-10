Nieuwe Google Chromecast 2020 zou afstandsbediening hebben

Eerder dit jaar zagen we al berichten over een nieuwe Google Chromecast met een afstandsbediening én ingebouwde Android TV. Vandaag zijn er nieuwe foto's tevoorschijn gekomen die deze claims lijken te bevestigen.

De beelden in kwestie komen van XDA en XDA Recognized Developer deadman96385 die een out-of-box video voor het toestel (codenaam Sabrina) heeft gevonden in een pre-release build van de firmware voor de Chromecast.

Gebaseerd op de beelden heeft de nieuwe mediastreamer van Google een langwerpige vorm, maar behoudt hij toch veel ontwerpkenmerken van vorige versies. Denk bijvoorbeeld aan de G in het midden en de volledig matte buitenkant.

De foto's voor het toestel tonen het in drie verschillende kleuren - wit, zwart en perzik - evenals de verwachte Android TV-afstandsbediening met een cirkelvormig navigatiewiel dat ook in een van de foto's opduikt.

Google Chromecast 4? Chromecast Ultra 2?

Noch XDA, noch de XDA Developer kon veel details geven over de specificaties op basis van de broncode. Ze kwamen er wel achter dat het een Amlogic SoC zal hebben die Dolby Vision kan ondersteunen.

Gezien het feit dat de originele Google Chromecast Ultra 4K HDR10 streaming ondersteunde, zou het zinvol zijn voor Google om hier de lat hoger te leggen met Dolby's krachtigere formaat.

Het ontwerp van de afstandsbediening geeft ons ook een paar aanwijzingen over het apparaat, zoals het feit dat het HDMI-CEC-compatibel zal zijn. Hierdoor kan je het volume van je tv regelen met de ingebouwde bediening. De afstandsbediening heeft ook een Google Assistant knop, wat betekent dat er een microfoon is ingebouwd.

Helaas is de video, volgens de metadata van het bestand waar alle informatie vandaan komt, gemaakt op 10 oktober 2019. In die tijd heeft Google misschien het ontwerp veranderd en XDA heeft duidelijk gemaakt dat dit dan ook niet de exacte hardware is die we later dit jaar van Google zouden kunnen zien.

Afbeelding 1 van 3 (Image credit: XDA Developers) Afbeelding 2 van 3 (Image credit: XDA Developers) Afbeelding 3 van 3 (Image credit: XDA Developers)

Chromecast 4 mogelijke prijs en lanceringsdatum

Het is nog erg vroeg om te speculeren, maar gelukkig is Google vrij consistent geweest met de releasedata voor de Chromecast: bijna allemaal komen ze in de herfst uit.

Vroege berichten van Protocol zeggen daarnaast dat het apparaat naar verwachting $80 kost (vermoedelijk ook ongeveer 80 euro), maar nogmaals, dit is allemaal onzeker aangezien er nog veel kan veranderen naar aanloop van de lancering.

Wat betreft het moment waarop we de Chromecast daadwerkelijk op het podium zullen zien, weten we ook niets zeker. Google IO is dit jaar geannuleerd vanwege Covid-19 en het bedrijf heeft nog geen melding gemaakt van zijn jaarlijkse hardware-evenement in september, waar het traditiegetrouw de nieuwste Pixel-smartphones aankondigt.