MSI geeft startschot Creator Awards 2023 met 70.000 dollar aan prijzen

MSI heeft de langverwachte MSI Creator Awards 2023 (opens in new tab) onthuld, met drie verschillende categorieën: grafisch ontwerp, 2D/3D-animatie en film. De best presterende deelnemers van de wedstrijd in elke categorie ontvangen een reeks indrukwekkende prijzen, waaronder een geldprijs van $4.000, een MSI-laptop die speciaal is ontworpen voor het maken van content, en een luxe all-inclusive reis naar Adobe MAX ter waarde van meer dan $5.000. Bovendien zullen winnaars profiteren van bekendheid via de Adobe MAX-stand van MSI, de website van MSI, socialemediakanalen en krijgen ze de kans om samen met MSI aan toekomstige projecten te werken.



De MSI Creator Awards 2023 erkennen de meest innovatieve en uitzonderlijke makers in drie categorieën: grafisch ontwerp, 2D/3D-animatie en film. De wedstrijd ontving vorig jaar duizenden indrukwekkende kunstwerken en meer dan tienduizend mensen stemden op hun favoriete kunstcreatie.

(Image credit: MSI)

Imagination Makes Creators

De kernwaarde van de MSI Creator Awards van dit jaar is "Imagination Makes Creators". De wedstrijd draait om de geneugten van het leven en daagt makers uit om hun visie over te brengen door middel van digitale kunst. De wedstrijd staat open voor alle makers over de hele wereld en inzendingen worden geaccepteerd van 20 april tot 20 juli 2023.

De MSI Creator Awards bieden makers een platform om hun talent te laten zien en hun prestaties te vieren. De wedstrijd verenigt technologie met esthetiek, en de nieuwste technologie op MSI-laptops voorziet videomakers van betrouwbare en robuuste producten. De winnaars van de MSI Creator Awards worden in augustus 2023 bekendgemaakt. Doe mee met de MSI Creator Awards en laat je fantasie de vrije loop!