Microsoft Word's donkere modus wordt breder beschikbaar

Een geliefde functie van Microsoft Word (opens in new tab) wordt binnenkort, door middel van een update, breder beschikbaar.

Een nieuwe Microsoft 365 roadmap-toevoeging (opens in new tab) onthult dat gebruikers van de tekstverwerker via de browser binnenkort gebruik kunnen maken van de populaire donkere modus (opens in new tab).

''Donkere modus in Word voor Web brengt een moderne look naar documenten terwijl dit voor gebruikers prettiger wegkijkt, terwijl we ook rekening houden met gevoeligheid voor licht na vele uren achter een computer te hebben gezeten,'' legt Microsoft uit.

Prettig aan de ogen

The roadmap says the feature is currently in development, although it lists the general availability as May 2022, which either suggests the rollout is imminent or that the release timeframe is a little longer than stated.

Microsoft Word is easily among the best office software products going right now, especially if you work at a big organization or study as a student. It's ubiquitous, with good reason.

While Google Docs is really good (and, obviously, free), Word offers so many powerful features for pros and anyone who wants to delve into settings to get their document just right.

Given how much time we collectively spend looking at screens, especially during work hours, having a dark mode is an essential feature for pretty much all software in 2022.

De roadmap geeft aan dat de functie momenteel ontwikkeld wordt, alhoewel bij de algemene beschikbaarheid mei 2022 staat. Dit geeft de suggestie dat de functie al uitgerold wordt of dat de ontwikkeling langer duurt dan gedacht.

Microsoft Word is gemakkelijk een van de beste kantoorsoftware (opens in new tab)-producten die momenteel verkrijgbaar is, vooral als je binnen een grote organisatie werkzaam bent of student bent. Het is overal vertegenwoordig, met een reden.

Google Docs (opens in new tab) is erg goed (en natuurlijk gratis). Word biedt echter meer krachtige functies voor professionals en iedereen die in de instellingen wil duiken om een document helemaal af te maken.

Gezien de tijd die we allemaal spenderen achter een scherm (opens in new tab), vooral wanneer we aan het werk zijn, is een donkere modus in 2022 voor vrijwel alle software essentieel.

Wij stellen donkere modus vaak direct op onze smartphones in zodra we ze in handen krijgen, zelfs in de felle zon. Het is te allen tijde prettiger aan de ogen dan de lichte modus.

Iedereen die in de late uurtjes nog aan het werk is of studeert kan ongetwijfeld deze functie in Word waarderen.

We kunnen alleen maar hopen dat de donkere modus ook in andere Microsoft 365-apps verschijnt.