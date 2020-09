Microsoft wil dat je van Windows 10 houdt, en het niet gewoon nodig hebt

De volgende stap voor Windows 10 is om over te stappen van zijn status als een product dat gebruikers nodig hebben naar een product waar klanten echt graag mee werken, beweert de Chief Product Officer van Microsoft.

Tijdens een discussie met uitvoerend collega Brad Anderson op Microsoft Ignite geeft Panos Panay zijn visie op het Windows-platform naar de toekomst toe, in de context van de huidige pandemie.

"Hoe gaan we Windows opnieuw leven in blazen in de toekomst? Ik wil niet dat mensen Windows nodig hebben - en weten dat ze het nodig hebben - maar dat ze er graag mee willen werken," zei hij.

"Het is iets dat mensen de hele dag door gebruiken, zeker nu. Dus het moet iets zijn dat mensen willen en waar ze zelf naartoe willen gaan."

"Daar werken we momenteel naar toe - en er is nog nooit zoveel geïnvesteerd in Windows dan nu," voegde hij toe.

Windows 10 toestellen

Het paar ging verder om te discussiëren over de nieuwe uitdagingen die IT-teams krijgen als resultaat van de pandemie, zeker als het aankomt op de bevoorrading van Windows 10-toestellen.

Volgens Anderson, die hoofd is van de Commercial Management Experiences, was de vraag naar PCs en laptops bij de start van de pandemie zo hoog dat bedrijven worstelden met het voorzien van toestellen voor de werknemers die nu van thuis uit moesten werken.

"Ik had elke dag twee of drie gesprekken met CIOs (Chief Information Officer) die zich allemaal afvroegen hoe ze moesten reageren [op de pandemie] en veel van hen moesten duizenden of zelf tienduizenden PCs aan hun gebruikers voorzien," zei hij.

"We zagen honderden miljoenen nieuwe PCs online komen in maart en april - en we zagen miljoenen toestellen die we al langer dan een jaar niet meer hadden gezien ook weer online verschijnen."

Bedrijven die erin sloegen om voldoende materiaal te voorzien voor hun werknemers moesten ook deze toestellen vanop afstand van de nodige diensten voorzien - een proces dat velen helemaal vreemd was.

Historisch gezien gebruikten IT-afdelingen toegewijde bouwplaatsen om PCs voor werknemers te voorzien. Nu krijgen dezelfde teams de uitdaging om ook alles te voorzien, maar met toestellen die zich nu bij de werknemers thuis bevinden.

"Als ik denk aan de toekomst van management en veiligheid, dan draait het alemaal rond het vastnemen van deze controlemechanismen en ze naar de cloud te bewegen," voegde Anderson toe.

"Laat ons technische bevoorrading, management en veiligheid nemen en deze diensten beheren vanuit de cloud - dat is waar de toekomst ligt."

De realiteit van de nieuwe werkomgeving, met alle bijhorende uitdagingen die ze brengt, zal onvermijdbaar een significante impact hebben op de productplannen van Microsoft.

De manier waarop Windows 10 en andere Microsoftdiensten evolueren in de komende maanden en jaren zal het verhaal van de pandemie in kaart brengen, waar zowel Panay als Anderson van bevestigen dat ze de algemene werkomgeving voor altijd heeft veranderd.