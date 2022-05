Microsoft Edge-functie maakt het delen van bestanden makkelijker

Microsoft maakt zich klaar om een nieuwe upgrade voor zijn Edge browser uit te rollen die mogelijk een boel frustraties bij gebruikers wegneemt.

In de laatste early-access-versie, die beschikbaar is voor leden van het Canary Channel, bevindt zich een nieuwe functie genaamd Drop. Hiermee kunnen gebruikers van Microsoft Edge eenvoudig notities, links en andere assets delen tussen hun toestellen.

De Drop-feature, die eerst door Neowin (opens in new tab) werd opgemerkt, bevindt zich in een opklapbaar venster aan de rechterzijde van het scherm en ziet eruit als een chat-interface. Door content in het venster te slepen kunnen gebruikers dit opzij houden voor een snelle toegang op een ander toestel. Daarvoor moeten beide apparaten wel met hetzelfde Microsoft-account verbonden zijn.

Bestanden delen in Microsoft Edge

De overstap naar hybride werken hield onder meer in dat velen onder ons meerdere toestellen gebruiken voor het werk, gaande van bedrijfscomputers en smartphones tot laptops en tablets. In veel situaties kan het frustrerend zijn om ervoor te zorgen dat alle bestanden steeds overal toegankelijk zijn, over alle toestellen heen.

Ook al doen cloud-diensten zoals OneDrive en Dropbox hun best om dit wat op te lossen, toch ontbreekt er vaak nog een eenvoudige tool om occasioneel een afbeelding of link te delen, zonder dat je deze moet uploaden en synchroniseren over de diensten heen.

Tot nu moesten mensen berichten naar zichzelf sturen via e-mail of samenwerkingsprogramma's zoals Slack. Door dit echter allemaal in de browser in te bouwen voorziet Microsoft een slimmere manier om dit te doen.

Zoals altijd is er ook een kleine keerzijde. De Drop-functie heeft slechts een bepaalde hoeveelheid opslag die gelinkt is aan de OneDrive-cloudopslag van de gebruiker. Deze is afhankelijk van het abonnement waarover ze beschikken.

Ook al is de functie nog niet toegankelijk voor gewone gebruikers, we verwachten wel dat we deze in de komende maanden in een publieke versie van Edge zien opduiken als alles goed gaat.