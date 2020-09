Meer bewijs dat Windows 10 een van zijn meest handige functies wil verwijderen

Windows 10 verplaatst een van de meer gebruikte functies in het Configuratiescherm - het onderdeel waar je programma's kan deïnstalleren - naar de algemene Instellingen-app, aangezien ze aan het werken zijn om mensen meer naar de laatstgenoemde applicatie te krijgen in de nieuwe versies van het besturingssysteem van Microsoft.

Zoals je waarschijnlijk al wist, blijft Windows 10 een ongeorganiseerd besturingssysteem in veel opzichten, met sommige functionaliteiten die dubbel staan op verschillende plaatsen, of net ergens verstopt in verdoken hoeken van de interface.

Het Configuratiescherm, dat in vorige versies van Windows centraal stond - en dat sinds de beginjaren van het besturingssysteem - bevindt nu aan de rand van de interface, en Microsoft verplaatst zoals vermeld traag onderdelen ervan naar Instellingen, met als laatste onderdeel van de puzzel het Programma's-paneel.

Zoals Windows Latest meldt, is Microsoft nu in een nieuwe preview-versie van Windows (build 20211) een vlag aan het testen die gebruikers redigeert van het Programma's-paneel naar het Apps-onderdeel bij Instellingen.

Dubbeltje op zijn kant

Besef wel dat Apps hier de functies om apps te deïnstalleren of aan te passen die je in Programma's kan terugvinden reeds heeft, dus hier gaat het eerder om het verwijderen van een dubbele functie, in plaats van het verplaatsen ervan.

Toch kan dit teleurstellend blijken voor zij die nog graag naar het Configuratiescherm grijpen om dit aan te passen, of voor gebruikers die de compacte lay-out van het Configuratiescherm meer gewoon zijn dan die van Instellingen. Natuurlijk is het in een bredere zin nog een teken dat de dagen van het Configuratiescherm geteld zijn.

Je herinnert je misschien nog dat we eerder dit jaar nog het Systeem-paneel zagen verdwijnen uit het Configuratiescherm, en er werd gehint naar het begraven van het Configuratiescherm in de krochten van het besturingssysteem, en dat is op zijn beurt een teken dat Microsoft het op langere termijn helemaal wilt laten vallen.

Het gevaar ligt hier bij het feit dat het Configuratiescherm een boel geavanceerde functies en informatie aanbiedt, in tegenstelling tot de meer gestroomlijnde Instellingen. Als Microsoft dus het Configuratiescherm helemaal wilt verwijderen, dan moeten ze er wel voor zorgen dat het alle geavanceerde opties overbrengt van het ene paneel naar het andere. Als dit niet gebeurt, dan zullen veel technisch aangelegde Windows 10-gebruikers niet blij zijn.