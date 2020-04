iPhone SE Plus met een groter scherm kan binnenkort verschijnen

Apple heeft nog maar net de hele nieuwe iPhone SE aangekondigd, maar er zijn alweer geruchten over het bestaan van een grotere versie van de telefoon.

De iPhone SE werd afgelopen week wereldwijd onthuld en met een startprijs van 489 euro is dit de goedkoopste iPhone die Apple op dit moment verkoopt.

Tech analist en YouTuber Jon Prosser zei al eerder iets over het bestaan van een Plus variant van de iPhone SE. Hoewel er in zijn tweet geen details of een lanceringsdatum stonden, is het genoeg om enthousiast over te worden.

Aangezien de iPhone SE wordt bestempeld als zowel een opvolger van de iPhone SE en de iPhone 8 reeks, en het feit dat zowel de iPhone 8 en 8 Plus zijn onderbroken, zou de vervanger voor de iPhone 8 Plus in de reeks de vorm aan kunnen nemen van de iPhone SE Plus.

Should have some iPhone SE Plus news for you soon. 👀April 18, 2020

Andere geruchten zijn dat de iPhone SE Plus in de maak is, en misschien wel naast de iPhone 12 serie wordt onthuld later dit jaar. Als deze geruchten waar zijn dat de iPhone SE Plus een vergelijkbaar design heeft als de iPhone SE natuurlijk met een iets groter display.

In termen van specificaties, de iPhone SE Plus wordt waarschijnlijk gedreven door dezelfde A13 Bionic chipset, die we ook zagen bij de recent gelanceerde iPhone SE. Het beschikt misschien over een 5.5-inch display in vergelijking met het 4.7-inches display op de kleinere variant.

Als Apple beslist om de veelbesproken telefoon te lanceren, dan kun je de aanwezigheid van een tweevoudige camera setup verwachten, in tegenstelling tot de single camera die te vinden is op de iPhone SE.

Echter, aangezien we maar beperkte details tot onze beschikking hebben, zullen we moeten wachten op meer informatie om te kunnen vaststellen of Apple inderdaad van plan is om een iPhone SE Plus te lanceren.

Via India Today