Huawei stopt met ontwerp slimme speaker vanwege Amerikaans handelsverbod

Naar verluidt legden Huawei en Google de laatste hand aan hun slimme speaker, toen de Verenigde Staten hun plannen dwarsboomde met het handelsverbod.

Volgens een rapport van The Information was het product al zo ver in ontwikkeling dat het in september tijdens de IFA 2019 zou worden aangekondigd. De slimme speaker zou voor iedereen beschikbaar worden, zo laten medewerkers van Huawei weten aan The Information.

Een van de medewerkers, de graag anoniem wil blijven, vertelt het volgende: "We werkten al een jaar met Google aan dit project en we hadden al veel vooruitgang geboekt. En toen stopte alles ineens".

Het project zou in mei van dit jaar zijn stopgezet door het handelsverbod. President Donald Trump legde dit op aan Amerikaanse bedrijven, in dit geval Google, die met Huawei in zee waren gegaan.

Google trok toen de Android-licentie van het bedrijf in. Hiermee verliest het onder andere toegang tot de Play Store, de Play Services en de officiële versie van Android.

Zwarte lijst

Zowel Google als Huawei hebben beloofd dat ze smartphones die nu op de markt zijn wel blijven ondersteunen. Maar hoe lang deze toestellen Android updates blijven ontvangen of toegang blijven krijgen tot de Play Store is niet bekend.

Eerder riep Trump tijdens de G20-bijeenkomst in Japan dat het handelsverbod binnenkort zal worden opgeschort, maar Huawei staat nog steeds op de zwarte lijst.

En dus zal de slimme speaker voorlopig niet worden aangekondigd.