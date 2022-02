HBO Max breidt uit naar Nederland en 14 andere Europese landen

HBO Max is vanaf 8 maart beschikbaar in Nederland. WarnerMedia bevestigt dat de streamingdienst naar 15 Europese landen wordt uitgebreid. België behoort echter niet tot die landen.

De uitbreiding markeert de tweede fase in de gefaseerde uitrol van HBO Max. Naast Nederland verschijnt de dienst ook in landen als Portugal, Polen en Kroatië. De volledige lijst hebben we hieronder geplaatst.

De uitbreiding van de streamingdienst zorgt ervoor dat de dekking is uitgebreid tot 61 landen. Landen als Griekenland en Turkije moeten volgens de officiële plannen in 2022 ook toegang krijgen tot HBO Max.

Must see originals, bekroonde series, favorieten voor de hele familie, en de nieuwste filmhits. Allemaal op één plek. pic.twitter.com/IQI0vRhRRZFebruary 1, 2022 See more

Je krijgt de volledige ervaring van HBO Max hier in Nederland, inclusief de mogelijkheid om op drie toestellen tegelijkertijd te streamen, alsook het aanmaken van maximaal vijf individuele gebruikersprofielen.

De complete lijst met landen die toegang krijgen tot HBO Max per 8 maart: Bosnië en Herzegovina, Bulgarije, Kroatië, Tsjechische Republiek, Hongarije, Moldavië, Montenegro, Nederland, Noord-Macedonië, Polen, Portugal, Roemenië, Servië, Slowakije en Slovenië.

De uitrol van HBO Max in Europa startte in oktober 2021. De streamingdienst kwam toen beschikbaar in Scandinavië (Denemarken, Zweden, Noorwegen en Finland), alsook Spanje en Andorra. Per 2026 hoopt het bedrijf zijn diensten aan te kunnen bieden in 190 landen wereldwijd.

Verdere details volgen

Op HBO Max vind je series en films terug van onder andere Cartoon Network, DC, HBO, Max Originals en Warner Bros. Op Twitter lezen we dat het aanbod verschilt per land en bij de lancering niet alle titels beschikbaar zijn. We gaan ervan uit dat de eigen producties van HBO wel bij de release al te bekijken zijn.

Wellicht ken je meer HBO-series dan je denkt. Onder HBO vallen onder meer de volgende series: The Sopranos, The Wire, Deadwood, Boardwalk Empire, Game of Thrones, Band of Brothers, Sex and the City, Westworld en nog vele anderen.

HBO Max kost 9 euro per maand of 70 euro per jaar in de Europese landen waar de dienst al beschikbaar is. Het Nederlandse Twitter-account meldt dat later deze maand meer informatie bekendgemaakt wordt rondom de streamingdienst.