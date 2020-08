Google Home speakers zouden meer afluisteren na geheime update

Google Home speakers luisteren misschien niet alleen naar spraakcommando's zoals "Ok, Google", nadat een recente software-update eerder dan gepland live is gegaan.

Reddit-gebruiker Brazedowl was wat worstjes aan het bakken toen zijn rookmelder geactiveerd werd. Kort daarna stuurde Google een melding naar zijn telefoon waaruit bleek dat het slimme apparaat het geluidssignaal van een piepende rookmelder had opgepikt. "Google maakte mijn domme rookmelders slim," schreef hij op Reddit.

Andere Reddit-gebruikers hebben ook waarschuwingen ontvangen na het breken van glas en zijn ook valselijk gewaarschuwd na het activeren van alarmen met geluiden van knallend bubbeltjesplastic of de smart speakers die de scherpe geluiden verkeerd identificeerden als een rookalarm.

Hoe is dit mogelijk? Wel, de nieuwe functionaliteit wijst op een deel van een grotere update die zich aanpast aan Google's aankoop van home security provider ADT.

ADT zal de technologie van Google integreren in zijn eigen thuisbeveiligingsaanbod en Google Nest VP en GM Rishi Chandra heeft dit verduidelijkt: "Het doel is om klanten minder valse alarmen te geven, maar wel meer manieren om alarmgebeurtenissen te ontvangen en een betere detectie van potentiële voorvallen in en rond het huis".

Wat zeg je?

Het probleem is dan ook dat deze update nog niet live had moeten gaan en misschien meer informatie heeft opgepikt dan sommige gebruikers willen delen. In een gesprek met Protocol gaf een woordvoerder van Google toe dat de nieuwe software-update per ongeluk werd ingeschakeld voor sommige apparaten, maar sindsdien is deze teruggerold.

Hoewel nieuwe functies altijd welkom zijn, geeft de nieuwe update aanleiding tot de voor de hand liggende zorg dat Google Home en Google Nest apparaten meer informatie zullen krijgen dan ooit tevoren. Apparaten die zonder medeweten of voorafgaande toestemming van de gebruiker worden geüpdatet, zijn ook een zorg voor gebruikers die waarde hechten aan hun privacy.

Zoals Google op zijn supportpagina zegt, kan zijn slimme spreker soms "foutief" denken dat je zijn hulp wilt. "Als dat gebeurt, zeg dan gewoon: "Hé Google, dat was niet voor jou," en de assistent zal het laatste wat hij naar Google heeft gestuurd verwijderen.

Dat is allemaal goed en wel als je weet waar je smart speaker naar op zoek is, maar het is een ander verhaal als hij luistert en informatie verwerkt waar je niet van op de hoogte was.