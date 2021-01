Google Chrome update maakt de browser veiliger dan ooit

Een nieuwe update van de Chromiumcode heeft onthuld dat Google een subtiele aanpassing zal doorvoeren aan de beveiliging van de webbrowser Chrome, met grote verbeteringen voor de veiligheid als gevolg. De code suggereert dat Google Chrome binnenkort standaard zal proberen om zich te verbinden met de HTTPS-versie van een website als gebruikers het veiligheidsprotocol achterwege laten.

Als je nu het veiligheidsprotocol niet gebruikt bij het browsen, zoals vaak het geval is als je een webadres ingeeft, dan zal Chrome eerst proberen om een verbinding te maken met de onbeveiligde HTTP-versie van de site. Als sites wel een veilige versie hebben, dan zal een omleiding gebruikers naar de HTTPS-versie brengen. Chrome zal dan de HTTPS-versie onthouden en daar de volgende keer dat de gebruiker naar dat domein gaat verbinding mee maken.

Het ziet er echter naar uit dat Chrome nu de prioriteiten omdraait, en gebruikers eerst naar de HTTPS-versie brengt (waar mogelijk).

Extra beveiliging

De nieuwe Chromiumcode laat zien dat Chrome eerst zal proberen om verbinding te maken met de HTTPS-versie van de URL. Als de veilige versie niet bestaat, dan zal Chrome drie tot tien seconden wachten alvorens het in de plaats een verbinding maakt met de HTTP-versie.

Het originele HTTPS-veiligheidsprotocol werd al in 1995 geïntroduceerd en is traag, maar gestaag de standaardmethode geworden om online portalen te beveiligen. Zodra gevoelige informatie wordt verstuurd naar een HTTPS-connectie, dan is het onmogelijk voor iemand om bij de overdracht mee te kijken.

Ook al zullen sommigen zeggen dat deze eenvoudige aanpassing aan de beveiligingsprotocollen van Chrome iets te lang op zich heeft laten wachten, zullen gebruikers nog even moeten wachten alvorens de implementatie plaatsvindt. De standaardisering van HTTPS is net verschenen in de code van Chromium, dus het zal nog enkele maanden duren voor het in de reguliere versies van Chrome verschijnt.

Via 9to5Google