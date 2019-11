Give-away: Astro A50 (2019) gaming headset

Kan jouw gaming headset wel een upgrade gebruiken? Dan hebben wij een upgrade van jewelste voor je klaarstaan met deze Astro A50. Normaal kost deze headset ongeveer 319 euro, maar wij mogen dankzij Gamegear een exemplaar helemaal gratis weggeven aan onze lezers!

Zijn hoge prijs geeft je alvast een idee van wat je in huis haalt, maar dat is natuurlijk geen garantie op kwaliteit. Geen nood, want wij hebben de Astro A50 aan een uitgebreide review onderworpen en we kunnen je hier alvast zeggen dat we enthousiast zijn over alle mogelijkheden die hij biedt. De volledige review kan je hier lezen!

Deelnemen kan vanaf 19 november om 15u tot en met 26 november om 23u59. Klik hier om naar het deelnameformulier te gaan!