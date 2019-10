Fortnite Chapter 2 nieuws, updates, maps, trailers en downloadgroottes

Fortnite Chapter Two zijn drie woorden die je deze week veel zult horen.

Het is een geweldige periode om een Fortnite-speler te zijn. De razendpopulaire battle royale game heeft deze week flink wat ophef veroorzaakt, nadat het Fortnite eiland op alle servers in een groot zwart gat verdween en spelers zonder waarschuwing, zekerheid of bevestiging achtergelaten werden.

Dit was natuurlijk niet het einde - Fortnite is een enorme geldbron voor Epic, en wat de ontwikkelaar in staat stelde om de Epic Games Store te bouwen. We verwachtten dan ook een nieuw seizoen na de gebeurtenissen van het huidige seizoen 10. Maar Fortnite Chapter Two is een stuk groter dan de gebruikelijke update, met een visuele update en zelfs een gloednieuwe kaart om te verkennen.

Hier is alles wat we weten over Fortnite Chapter Two, gebaseerd op 48 uur aan lekken, speculaties, staren in de afgrond en onze eerste keer dat we het nieuwe spel spelen.

UPDATE: Fortnite Chapter Two is nu live en klaar om gespeeld te worden! Je kunt de eerste trailer van Fortnite Chapter Two hieronder bekijken.

Wat is Fortnite?

Fortnite is een van de grootste videogames aller tijden. Sinds de lancering in 2017 hebben miljoenen spelers zich gewaagd aan de gratis battle royale game, waarin 100 spelers strijden om als laatste over te blijven.

Alle battle royale games spelen zich af op dezelfde kaart - bekend als 'het eiland' - hoewel Epic Games de neiging heeft om de exacte functies en geografie voor elk nieuw seizoen, of voor getimede evenementen en alternatieve gamemodi aan te passen.

Met een leuke, cartoonachtige stijl, een mix van schiet- en bouwtechnieken en toegankelijke gameplay is het logisch waarom Fortnite zo populair is bij alle leeftijdsgroepen.

Er is een campaign-modus met de naam Save The World, al wordt daar meestal niet naar verwezen als mensen het over Fortnite hebben.

(Image credit: Epic Games)

Wat is Fortnite Chapter Two?

Fortnite is heeft een soort reboot gehad. Spelers werden hier op zondag 13 oktober onbeschoft voor wakker geschud, toen een groot zwart gat eilandkaart verwoestte en alle battle royale servers neerhaalde. Maar dit was kwaad opzet.

Het zwart gat is het einde van een langdradig sciencefiction-plot dat waarschijnlijk alleen logisch is voor spelers die al geruime tijd Fortnite spelen - maar wat belangrijk is, is dat het spel weg was. Fortnite Chapter Two heeft de verwachte Seizoen 11 update vervangen en is een nieuwe start voor de populaire game.

Nu begint het eerste seizoen van Chapter 2. De game krijgt dus nog steeds regelmatig updates en seizoenen met nieuwe content op de kaart, nieuwe skins en items.

Het is een beetje teleurstellend dat Epic niet meer met zijn spelers heeft gecommuniceerd, aangezien veel spelers de afgelopen twee dagen de hele nacht gewacht hebben tot het zwarte gat op de Fortnite-website zou verdwijnen. Het is allemaal goed en wel voor de hype van het spel, maar kon je je gamers niet gewoon laten slapen, Epic?

De game kan nu gespeeld worden, hoewel je hem opnieuw moet downloaden. In de tussentijd kun je kijken hoe een groep streamers de nieuwe eilandkaart en Battle Pass uittesten op DrLupo's Twitch-kanaal.

Wanneer begint Fortnite Chapter 2?

Je kan Fortnite Chapter Two nu downloaden en spelen! Het downloadbestand voor mobiele platformen is 5,27GB groot, voor consoles is dit 13GB en voor pc is het tot slot 14,9GB.

The update is now available to download on PC - 14.9GB. #FortniteChapter2October 15, 2019

Fortnite Chapter Two: nieuwe kaart, gameplay en BOTEN

Een nieuwe wereld... om in te zwemmen?

We verwachtten een nieuwe kaart nadat het vorige eiland door dat vervelende zwarte gat was verwoest - en we hadden gelijk. Er is een gloednieuw eiland om te ontdekken met 13 verschillende gebieden, die veel meer bergen en waterpartijen (rivieren, meren, stranden) lijken te hebben, samen met gloednieuwe zwem- en duiktechnieken. Je kunt zelfs vis eten om je HP bij te vullen om de een of andere reden.

Boten, boten en nog eens BOTEN

Er zijn nu ook motorboten in te varen en te schieten, waardoor er een aantal nieuwe manieren zijn om het eiland te trotseren.

Minder geweren

Er is dit keer een gestroomlijnd arsenaal aan wapens, ongetwijfeld om alles aan het begin van seizoen 1 eenvoudig te houden. De belangrijkste elementen zoals de Pickaxe en Assault Rifle blijven echter bestaan.

(Image credit: Epic Games)

Betere graphics

Fortnite Chapter 2 bevat ook een visuele upgrade, met strakkere en levendigere graphics.

Level cap is weg

Andere nieuwe toevoegingen zijn onder andere het verwijderen van de level cap, wat betekent dat spelers op Level 100 XP kunnen blijven verdienen. We weten momenteel niet zeker wat de nieuwe cap is, maar 200 lijkt de meest voor de hand liggende keuze (?).

Do you even lift?

Je kunt ook vrienden in veiligheid tillen en dragen, of zelfs vijanden oppakken.

Schiet HP op je vrienden!

Een ongelofelijke toevoeging is de nieuwe Bandage Bazooka. Hiermee kan je teamleden terug tot leven wekken. Er zijn ook nieuwe groep emotes waaronder synchrone dansbewegingen - wat betekent dat je nooit meer alleen hoeft te teabaggen.

Manieren om je te verstoppen en dingen op te blazen

Net zoals in de klassieke Assassin's Creed-stijl kun je je zelfs verstoppen in hooibalen (of vuilniscontainers), terwijl "benzinetanks en explosieve vaten" zorgen voor een aantal spannende gevaren die je in je voordeel kunt gebruiken.

(Image credit: Epic Games)

Waar kan ik Fortnite spelen?

Fortnite kan je gratis spelen en downloaden op Android en iOS, Xbox One, PS4, Nintendo Switch en PC.

In het spel zelf kan je skins en custom items aankopen, maar dit zijn pure cosmetics. Ze maken het dus niet makkelijker om te winnen, al zie je er wel cooler uit.