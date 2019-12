Facebook lanceert tool om al je foto's te kopiëren naar Google Photos

Facebook heeft een nieuwe tool geïntroduceerd waarmee je heel eenvoudig je foto's en video's kan kopiëren naar een andere dienst, hoewel het nu alleen nog beschikbaar is voor mensen in Ierland, zal dit binnenkort verder worden uitgerold.

Dit is een functie die veel mensen zullen waarderen, omdat het gebruikers de mogelijkheid biedt om gemakkelijk hun Facebook foto's en videoclips over te zetten naar een andere dienst. De eerste dienst die hier beschikbaar voor wordt is Google Photos, later zullen er meerdere opties volgen.

Privacy en beveiliging zijn hierin heel belangrijk, de social media gigant zegt hierover dat het data transferproces encryptie bevat en gebruikers gevraagd worden om een wachtwoord voordat een transfer mogelijk wordt gemaakt.

Facebook zegt dat deze foto overdrachtstool vanaf vandaag wordt uitgerold, hoewel het zich nog steeds in de testfase bevindt, en verder zal worden aangescherpt met behulp van feedback van gebruikers. Zoals we al schreven is de dienst op dit moment alleen beschikbaar in Ierland en is de wereldwijde beschikbaar gepland voor de eerste helft van 2020.

Je kunt de nieuwe tool vinden onder de instellingen van Facebook, onder Je Facebook Gegevens.

Gegevensoverdraagbaarheid

Facebook benoemt dat dit allemaal onderdeel is van een drive voor gegevensportabiliteit, en dat de transfer tool gebaseerd is op een code die ontworpen is door de deelname van het bedrijf in de open source Data Transfer Project (gelanceerd door Google in 2018, met partners als Facebook en Twitter, Microsoft en Apple)

Het social mediabedrijf voegde hier nog het volgende aan toe: "Bij Facebook geloven we dat als je je gegevens deelt met een dienst, je de mogelijkheid moet hebben om het te delen met een andere. Dat is het principe van gegevensoverdraagbaarheid, wat mensen de controle en keuze geeft en daarnaast ook de innovatie stimuleert".