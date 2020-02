De Oscar voorspellingen voor 2020: welke films gaan winnen, van 1917 tot de Joker

De 92ste Academy Awards zijn bijna daar, op 9 februari 2020 is het zover, en het is nog steeds het grootste evenement in Hollywood. Tijdens de Oscars van 2020, worden de beste uit de filmindustrie geprezen, en er zijn al genoeg meningen over wie een nominatie verdiend dit jaar. Maar wie zal er uiteindelijk winnen? De nominaties van de Oscars 2020 zijn vorige week bekendgemaakt, dus we weten inmiddels welke films er meedingen.

Hieronder, doen we onze beste gok naar wie de grootste winnaar wordt van de Oscars. We hebben onze voorspellingen gebaseerd op de lijsten en winnaars van andere grote Hollywood awards, zoals de Golden Globes, de Screen Actors Guild Awards en de BAFTA-winnaars.

Zal The Irishman een goede kans maken voor Netflix? Of geeft Once Upon a Time in Hollywood Quentin Tarantino zijn eerste award voor beste film? Of zal de Joker het eerste stripverhaal dat verfilmd is, er vandoor gaan met de grote prijs? Op dit moment wijst alles op de film 1917 die de prijs voor Beste film zal winnen en Joaquin Phoenix wordt gezien als winnaar van de Beste Acteur Oscar.

Dit zijn onze definitieve Oscar voorspellingen voor 2020...

Wanneer worden de Oscars uitgereikt?

De uitreiking van de Oscars vindt plaats op zondag 9 februari 2020.

Beste Film 2020 Oscar voorspellingen

Ford V Ferrari

The Irishman

Jojo Rabbit

Joker

Little Women

Marriage Story

1917

Once Upon a Time in Hollywood

Parasite

Dit is zo ongeveer wat we hebben voorspeld waar de lijst uit zou bestaan, hoewel Ford V Ferrari ons verraste, en we vinden het een schande dat Bombshell geen plek heeft gekregen in de lijst voor beste film. Anderzijds, zijn het buitengewone aanzienlijke films met uitzondering van de Joker, die eerder in een acteercategorie zou winnen dan in de categorie Beste Film.

Wie wordt de winnaar denken wij? Gezien het talent en de technische prestatie van de succesvolle Robert De Niro, Al Pacino en Joe Pesci, lijkt The Irishman een goede gok. Maar 1917, die de Golden Globe won voor de soortgelijke categorie en het winnen van de Beste Film en Uitstekende Britse Film bij de BAFTA's van 2020, maakt ook een goeie kans.

Wie willen we zien winnen? Het zou leuk zijn als we Parasite deze award mee naar huis zien nemen, in plaats van de meer voorspelbare kandidaten.

Beste Regisseur Oscar voorspellingen

(Image credit: Sony Pictures)

Martin Scorsese (The Irishman)

Todd Phillips (Joker)

Sam Mendes (1917)

Quentin Tarantino (Once Upon a Time in Hollywood)

Bong Joon-ho (Parasite)

De Academy heeft Greta Gerwig dit jaar afgeserveerd, wat echt een schande is, door een categorie te maken van kanshebbers die alleen uit mannen bestaat. De concurrentie zal lastig zijn, niettemin: Martin Scorsese en Sam Mendes strijden allebei voor hun tweede Beste Regisseur prijs, terwijl Quentin Tarantino graag zijn eerste in de wacht wil slepen na zijn best ontvangen film in jaren. En dan hebben we nog de Koreaanse regisseur Bong Joon-ho voor zijn film Parasite.

Wie wordt de winnaar denken wij? Mendes en Tarantino vielen allebei in de prijzen tijdens de Golden Globes, maar met 1917 die de BAFTA in deze categorie won, lijkt het erop dat Mendes de grote winnaar wordt.

Wie willen we zien winnen? Met Gerwig die er nu uit ligt, zou het fijn zijn om Bong Joon-ho te zien winnen, buiten de Internationale Feature Film categorie.

Beste mannelijke hoofdrol Oscar voorspellingen

(Image credit: Warner Bros)

Antonio Banderas (Pain and Glory)

Leonardo DiCaprio (Once Upon a Time in Hollywood)

Adam Driver (Marriage Story)

Joaquin Phoneix (Joker)

Jonathan Pryce (The Two Popes)

Waar anders zul je de Paus de concurrentie aan zien gaan met The Joker? Jonathan Pryce is een veelgenoemde winnaar vanwege zijn overtuigende rol als Pope Francis (een rol die hem duidelijk op het lijf geschreven was), terwijl Pedro Amodóvar een geweldige prestatie neerzette met Antonio Banderas. Nadat Joker de grenzen heeft verlegd van wat een stripverhaalverfilming kan doen, zou je moedig zijn om tegen Joaquin Phoenix te stemmen na zijn overwinning van 2005 voor Walk the Line.

Wie wordt de winnaar denken wij? Nu de prestatie van Joaquin Phoenix in Joker een Golden Globe, SAG Award en BAFTA heeft gewonnen, lijkt het erop dat hij ook naar huis gaat met de Beste Acteur award.

Wie willen we zien winnen? Adam Driver's gevoelige prestatie in Marriage Story laat zien wat voor superheld hij eigenlijk is. Geen wonder dat zoveel regisseurs hem willen strikken voor hun film.

Beste vrouwelijke hoofdrol Oscar voorspellingen

(Image credit: Netflix)

Cynthia Erivo (Harriet)

Scarlett Johansson (Marriage Story)

Saorise Ronan (Little Women)

Charlize Theron (Bombshell)

Renée Zellweger (Judy)

Deze lijst zou dit jaar nog een stuk langer kunnen zijn. De nominaties bestaan uit een mix van aankomende actrices (Cynthia Erivo), en bekende actrices (Scarlett Johansson) en reguliere Oscar mededingers (Saoirse Ronan, Renée Zellweger, Charlize Theron). Laat de strijd beginnen!

Wie wordt de winnaar denken wij? Renée Zellweger’s rol als Judy Garland lijkt de keuze te zijn van Hollywood. Ze won de BAFTA, een Golden Globe en een SAG Award. Dit zal haar avond worden.

Wie willen we zien winnen? Dit zou een vierde Oscar nominatie zijn voor Saoirse Ronan voor haar leeftijd van 25 jaar, ze zal waarschijnlijk niet winnen dit jaar, maar haar tijd komt wel. Net als bij Kate Winslet.

Best mannelijke bijrol Oscar voorspellingen

(Image credit: Netflix)

Tom Hanks (A Beautiful Day in the Neighborhood)

Anthony Hopkins (The Two Popes)

Al Pacino (The Irishman)

Joe Pesci (The Irishman)

Brad Pitt (Once Upon a Time in Hollywood)

Deze categorie is traditioneel de verborgen Lifetime Achievement Award, en dat is ook dit jaar weer zo. Met een lijst die bestaat uit vertrouwde Hollywood legendes.

Wie wordt de winnaar denken wij? Met The Irishman die waarschijnlijk wordt gescheiden door Al Pacino en Joe Pesci, en A Beautiful Day in the Neighborhood en The Two Popes die waarschijnlijk buiten de boot vallen, lijkt het in de sterren te staan dat Brad Pitt de winnaar wordt. Hij won al een Golden Globe, een BAFTA en een SAG Award.

Wie willen we zien winnen? Brad Pitt’s laconieke stuntman was een van de beste dingen uit Once Upon A Time in Hollywood, en vele gunnen hem ook een Academy Award als beloning voor zijn indrukwekkende carrière.

Best vrouwelijke bijrol Oscar voorspellingen

(Image credit: Wilson Webb)

Kathy Bates (Richard Jewell)

Laura Dern (Marriage Story)

Scarlett Johansson (Jojo Rabbit)

Florence Pugh (Little Women)

Margot Robbie (Bombshell)

In tegenstelling tot de mannelijke categorie van beste bijrol, zit er tussen de nominaties bij de vrouwen maar een actrice bij die eerder een Oscar won (Kathy Bates). Met al een nominatie voor Beste Actrice, is het onwaarschijnlijk dat Scarlett Johansson hier wint tegenover haar Marriage Story collega Laura Dern - hoewel aankomende actrice Florence Pugh ook wel een goede kans maakt.

Wie wordt de winnaar denken wij? Laura Dern ontving de Golden Globe, SAG award en de BAFTA in deze categorie, geheel verdiend voor haar rol als meedogenloze advocaat in Marriage Story, dus het lijkt erop dat ze deze ook krijgt.

Wie willen we zien winnen? Het is moeilijk om te geloven dat het pas zeven jaar is sinds Margot Robbie op het toneel verscheen in Scorsese's The Wolf of Wall Street. Sindsdien heeft ze memorabele prestaties neergezet, haar rol als de producer van Fox News in Bombshell kan haar toegang geven tot de elite.

Beste Originele Script Oscar voorspellingen

(Image credit: Sony Pictures)

Knives Out

Marriage Story

1917

Once Upon a Time in Hollywood

Parasite

Deze categorie is misschien wel de beste kans op een overwinning voor Beste Film kanshebbers Marriage Story en Once Upon A Time in Hollywood. Maar het zal niet op hun manier gaan. Rian Johnson's Knives Out is een wonderbaarlijke scherpe whodunnit, en je kunt 1917 ook niet uitsluiten.

Wie wordt de winnaar denken wij? Aangezien Hollywood altijd films over zichzelf geweldig vindt, verwachten we dat Quentin Tarantino zijn derde Oscar in de wacht sleept voor Once Upon A Time in Hollywood. Zeker als hij niet de Oscar voor Beste Film wint. Al won Parasite de BAFTA in deze categorie dus je weet het niet zeker.

Wie zien we graag winnen? Het dwingende en vaak hilarische mysterie van Knives Out verdient dit, om goed te maken dat ze zijn afgeserveerd in andere categorieën.

Best Bewerkte Script Oscar voorspellingen

(Image credit: Netflix)

The Irishman

Jojo Rabbit

Joker

Little Women

The Two Popes

Een andere categorie die een sterke Netflix afhankelijk heeft, met The Two Popes tegenover The Irishman, Steven Zaillian's kijk op I Heard You Paint Houses door Charles Brandt. Little Women is een sterke concurrent, hoewel we heel verrast zouden zijn als de Joker hier wint vergeleken met de andere categorieën.

Wie wordt de winnaar denken wij? Als The Irishman niet wint in de andere categorieën, dan zal het in deze categorie een award in de wacht slepen. Jojo Rabbit won de BAFTA in deze categorie.

Wie zien we graag winnen? Nu Greta Gerwig niet de Beste Regisseur nominatie kreeg voor Little Women, zou zij een welverdiende winnaar zijn.

Beste Animatiefilm

(Image credit: Disney)

How to Train Your Dragon: The Hidden World

I Lost My Body

Klaus

Missing Link

Toy Story 4

Disney lijkt de grote winnaar te worden, hoewel het een verrassing is dat Frozen 2 niet genomineerd is. Netflix dingt mee met de kerstfilm Klaus en Laika (het bedrijf achter Pranorman en de sublieme Kubo and the Two Strings) won de Golden Globe met Missing Link.

Wie wordt de winnaar denken wij? In de strijd tussen Disney-films lijkt Toy Story 4 populairder te zijn dan Frozen II en behoudt hiermee Pixar's record als het wint. Dat gezegd hebbende, won Laika met Missing Link tijdens de Golden Globes, dus het heeft wel een kans en Klaus won de BAFTA.

Wie willen we zien winnen? Hoewel het leuk zou zijn als een onconventionele nieuwe film als I Lost My Body de Oscar in ontvangst mag nemen, was Toy Story 4 zo'n perfecte einde van een prachtige saga dat we Woody en Buzz graag zien winnen.

Beste Geluid Oscar voorspellingen

(Image credit: Lucasfilm / Disney)

Hildur Guðnadóttir (Joker)

Alexandre Desplat (Little Women)

Randy Newman (Marriage Story)

Thomas Newman (1917)

John Williams (Star Wars: The Rise of Skywalker)

Traditioneel een van de moeilijkste categorieën om te voorspellen, ja iedere categorie bij de Oscars is subjectief maar het succes van het geluid is zo afhankelijk van persoonlijke smaak dat het ongelooflijk lastig is om te raden wat de Oscar stemmers hebben gekozen. Er is een absurd niveau van componisten in deze categorie.

Wie wordt de winnaar denken wij? Hij heeft net het geluid afgewerkt voor de negende film in een saga die hij begon in 1977 met de originele Star Wars, wees niet verrast als dit verandert in een Lifetime Achievement award voor de 87-jarige John Williams voor The Rise of Skywalker. Hoewel, de Joker de Golden Globe heeft gewonnen en de BAFTA...

Wie willen we zien winnen? Hildur Guðnadóttir is de enige nieuwkomer in deze lijst, maar haar zware snaren in het geluid van de Joker was een goede toevoeging aan de onbehaaglijke, grimmige atmosfeer van een verontrustende film.

Beste Internationale Film Oscar voorspellingen

Corpus Christi

Honeyland

Les Misérables

Pain and Glory

Parasite

Het feit dat het geen vereiste is voor Academy stemmers om elke buitenlandse film te bekijken, heeft aantoonbaar een groter effect op deze categorie dan alle andere. De meeste van de uitgebrachte films hebben geen grote release gehad in Amerika. Dat betekent dat zelfs met een vooraf uitgebrachte lijst van 10 films om mee te werken, de meer bekende, meest besproken films een groot voordeel hebben. Dat werkt zeker in het voordeel van Parasite, Die ook genomineerd is voor Beste Film.

Wie wordt de winnaar denken wij? Hij heeft al de Palme D'Or gewonnen in Cannes, heeft briljante reviews ontvangen en staat op de lijst voor Beste Film, het is onmogelijk om verder te kijken dan Parasite.

Wie willen we zien winnen? Parasite zou een waardige winnaar zijn, maar met de consistent briljante Pedro Almodóvar die 20 jaar geleden zijn enige Oscar won (voor All About My Mother), voelt het als een tweede, voor Pain & Glory is het al veel te laat.