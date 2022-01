Crysis 4 aangekondigd in nieuwe teaser trailer

Crysis 4 is officieel aangekondigd in een nieuwe teaser trailer. Op de Twitter-pagina van uitgever Crytek staat een korte video met daarin diverse materialen en microscopische structuren van een nanosuit. Daarna verschijnt nummer '4' pontificaal op het scherm.

"Het is tijd om deel te nemen aan de reis en de held te worden", zo valt te lezen in de tekst die bij het Twitter-bericht staat.

Enkele uren voor de onthulling van de teaser was de game al gespot op het Chinese social mediaplatform BiliBili. Daar plaatste Crytek een teaser-afbeelding en onderschrift wat naar Crysis 4 verwees.

Het bericht op BiliBili is inmiddels verwijderd. Crytek heeft verder nog geen details over de verwachte releasedatum gedeeld. Ook lijken we nog even te moeten wachten op officiële gameplay.

Analyse: wees alert

Rondom Crysis was het de afgelopen jaren behoorlijk stil. Toegegeven: in 2020 zagen we de re-release van de eerste game onder de naam Crysis Remastered, en in 2021 zagen we een remaster van de volledige trilogie, maar Crysis 3 uit 2013 is de laatste 'nieuwe' game.

Bovenstaand bericht is het eerste teken van leven van Crysis 4. Al jaren gaan er geruchten rond op het internet, maar deze werden nooit officieel bevestigd. Ook nu hebben we nog altijd geen idee wat we van de serie moeten verwachten.

De eerste titel uit de serie was een gedeeltelijke open wereld game en moedigde spelers aan om van sluiptechnieken gebruik te maken. De twee hieropvolgende spellen richtten zich echter op grootse schietactie. Crytek is een heel ander bedrijf tegenwoordig dan vroeger. Het kent veel succes met zijn coöperatieve shooter Hunt: Showdown. Wellicht dat het een paar ideeën uit deze game mixt met klassieke Crysis-elementen voor de nieuwe game.

Wat voor game Crysis 4 ook gaat worden; de kans is groot dat de game er fantastisch uitziet. De originele Crysis viel vooral op vanwege zijn prachtige graphics, én de toentertijd vrij absurde systeemvereisten. Vandaar dat 'But can it run Crysis?' een running gag is geworden op het internet.