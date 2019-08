Chrome verliest vier handige tab-opties die je volgens Google toch niet gebruikt

Google wil Chrome enkele van zijn overbodige kilo's doen verliezen en heeft besloten om verschillende opties te verwijderen uit het contextmenu dat verschijnt wanneer je met de rechtermuisknop op een tabblad klikt.

De opties om een nieuw tabblad aan te maken, elk tabblad behalve het huidige te sluiten, alle geopende tabbladen toe te voegen aan je bladwijzers en een gesloten tabblad te heropenen zijn allemaal bestemd voor de prullenbak, nadat de ontwikkelaars concludeerden dat ze niet vaak genoeg werden gebruikt om hun bestaan te rechtvaardigen.

je kan de veranderingen nu al uitproberen door de laatste versie van Chrome Canary te downloaden (een preview-versie van de browser die bedoeld is voor ontwikkelaars en iedereen die graag als eerste nieuwe functies wil uitproberen).

De harde cijfers

Zoals BleepingComputer rapporteert, willen sommige ontwikkelaars bij Google al jarenlang het tabbladcontextmenu verwijderen, in de overtuiging dat het onnodig rommelig is.

Volgens gebruiksgegevens gebruikte slechts 8,92% van de gebruikers het menu om een gesloten tabblad te heropenen, 6,63% gebruikte het om een nieuw tabblad te openen, 2,2% gebruikte het om andere tabbladen te sluiten en 0,64% gebruikte het om alle tabbladen te bookmarken.

Chrome-ontwikkelaar Peter Kasting legt uit dat er nog steeds manieren zijn om toegang te krijgen tot geavanceerde tabbladen zonder door menu's te scrollen: "Om overtollige tabbladen te sluiten, klik je eerste op het tabblad dat je wilt sluiten, vervolgens shift-klik je op het laatste tabblad om het hele bereik te selecteren en tenslotte druk je op Ctrl+W.".

Dat is niet bepaald intuïtief, maar we hebben al gezien dat Google zich niet zo druk maakt over het irriteren van een paar power users. Het drukte onlangs nog zijn besluit door om de www van URLs in de adresbar van Chrome te verwijderen, ondanks protesten van gebruikers en ontwikkelaars die het niet leuk vonden om plots minder informatie over websites te krijgen.

Via Techdows