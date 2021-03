Beste gaming muis 2021: de beste gaming muizen die we getest hebben

Het kan een groot verschil maken welke muis je gebruikt tijdens je gamesessies. Je hebt niet alleen kleurvolle RGB-verlichting tot je beschikking, maar je muis helpt je ook om sneller en accurater te handelen in first-person shooters of andere scenarios. Het is naast de beste grafische kaart en beste processor een klein, maar belangrijk onderdeel om het meeste uit je gaming set-up te halen. Bovendien combineer je deze met het beste gaming toetsenbord.

Het maakt niet uit of je een casual gamer bent of competitief bent. De beste gaming muis biedt net dat beetje meer. De beste muis voor gaming beschikt over een hoogwaardige sensor die een hogere DPI biedt. Daarnaast zijn er handige gaming functies aanwezig, zoals snelle reactietijden, programmeerbare knoppen, een aanpasbaar gewicht en een ergonomisch ontwerp voor langere gamesessies.

(Image credit: SteelSeries)

1. SteelSeries Rival 710 De beste muis die er is DPI: 12.000 | Functies: OLED-scherm, aanpasbaar gewicht, haptische feedback, RGB-verlichting € 80,43 Bekijken bij Amazon Netherlands (NL) Fantastic TrueMove 3-sensor Modulair Voelt goed in de hand Prijzig OLED-scherm en haptische feedback is een gimmick

Als het aankomt op de beste gaming muis, is de balance tussen functies en prestaties bij de SteelSeries Rival 710 erg goed. Het is een beetje aan de prijzige kant, maar als je bedenkt dat je daarvoor een aanpasbaar OLED-scherm krijgt en haptische feedback, is de Rival 710 een uitstekende keuze voor je geld. Het heeft daarnaast een uitstekende bouwkwaliteit. Alles eraan is modulair, zelfs de sensor, dus je hoeft niet bang te zijn dat je niet over de laatste technologie beschikt.

(Image credit: Razer)

2. Razer Viper 8K Maakt een groot verschil DPI: 20.000 | Functies: Razer Focus+ optische sensor, HyperPolling Technology, 8.000Hz pollingsnelheid Tweehandig ontwerp Aan de dure kant

Als je competitieve en snelle games speelt, heb je een muis nodig die dit bij kan houden. Daar komt de Razer Viper 8K al snel om de hoek kijken. Het is een van de snelste en meest responsieve gaming muizen die er is, dankzij de pollingsnelheid van 8.000Hz en de <0,125ms klikvertraging. Het heeft een indrukwekkende uitstraling, is stevig gebouw en is daarnaast tweehandig te gebruiken. Je hebt een snelle monitor nodig om alles uit de muis te halen, maar als je op zoek bent naar een razendsnelle muis, hoef je niet verder te zoeken.

(Image credit: Corsair)

3. Corsair Dark Core RGB Pro Wireless Draadloos op zijn best DPI: 18.000 | Functies: 1ms draadloze snelheid, vervangbar grepen zijkant, hyper-polling tot 2.000Hz US$ 79,99 Bekijken bij CORSAIR Lage latency Erg goede software Bedraad wat lastiger te gebruiken Palmgreep niet voor iedereen prettig

Een indrukwekkende draadloze gaming muis is zelden te vinden. Vanwege de doorgaans hogere vertraging zijn draadloze muizen niet ideaal voor gaming als elke fractie van een seconde telt. De Corsair Dark Core RGB is daarom des te indrukwekkend, met een latency van 1ms. Het is een fantastische gaming muis. Dan hebben we het nog niet gehad over de zeer aanpasbare RGB-verlichting en de goede software. Het heeft alleen geen geweldige palmgreep, dus het is wellicht niet voor iedereen comfortabel.

(Image credit: Techradar.uk)

4. SteelSeries Sensei Ten SteelSeries keert terug naar de Sensei-roots DPI: 50–18.000 | Functies: TrueMove Pro-sensor, 50G acceleratie, Tilt Tracking, tweehandig ontwerp € 72,99 Bekijken bij MediaMarkt Tweehandig ontwerp Profielen opslaan Licht gewicht Zijknoppen iets te makkelijk in te drukken

De SteelSeries Sensei Ten heeft een mooie matte finish en is tweehandig te gebruiken. Het heeft een indrukwekkende sensor en je kunt profielen opslaan. De prestaties zijn daarnaast boterglad. Het is dan ook een van de beste gaming muizen die we getest hebben. De kers op de taart is de toevoeging van Tilt Tracking, waarbij je consistent en precies blijft volgen als je de muis optilt en beweegt.

(Image credit: Razer)

5. Razer Basilisk X Hyperspeed Goede prestaties voor een draadloze muis DPI: Tot 16.000 | Functies: 450 IPS volgsnelheid, tot 40G acceleratie, HyperSpeed Wireless, 6 programmeerbare knoppen € 51,90 Bekijken bij Amazon Netherlands (NL) Twee verbindingsmogelijkheden Lange batterijduur Geen bedrade mogelijkheid Geen DPI-indicator

Met een batterijduur tot wel 450 uur in Bluetooth-modus, is de Razer Basilisk X Hyperspeed een van de duurzaamste draadloze muizen op de markt. Het heeft echter meer te bieden dan slechts een lange levensduur. Het biedt uitstekende prestaties. De belangrijkste functie is echter HyperSpeed Wireless, wat de latency enorm verkort. Het is zo'n 25 procent sneller dan andere draadloze gaming muizen.

(Image credit: MSI)

6. MSI GM30 Clutch Betaalbare gaming muis DPI: tot 6.200 | Functies: Ergonomisch, Huano Blue Switches Low Stock € 37,95 Bekijken bij CD-ROM-LAND NL Instelbare knoppen en RGB-verlichting Comfortabele greep Instellen van knoppen is verwarrend Geen profielen

Een middenklasse gaming muis die in verschillende situaties schittert. De MSI GM30 Clutch is een goede muis, met een lichtgewicht ontwerp en handige functies. Je kunt drie verschillende profielen toevoegen via de DragonCenter-app van MSI. Het is waarschijnlijk niet de beste muis voor snelle games als first-person shooters. Als je op zoek bent naar een betaalbare muis die geschikt is voor gaming, hoef je niet verder te zoeken.

(Image credit: HP)

7. HP Omen Vector Wireless Goede prestaties en een lange batterijduur DPI: 16.000 | Functies: tot 180 uur batterij, snelladen, instelbare knoppen Ongelofelijk snelle reactietijd Geweldige batterijduur Snelladen Geen bluetooth

De Omen Vector levert uitstekende prestaties, met een 1 ms pollingsnelheid. Het heeft een ongelofelijk lange batterijduur tot wel 180 uur en kan snelladen via USB-C. De muis is volledig opgeladen is 90 minuten. Er zijn niet veel extra functies aanwezig, maar het doet wat het belooft. Wat je wel zal missen is het gebrek aan een mogelijkheid om de muis via bluetooth te verbinden. Als je daar naar op zoek bent, is dit niet de beste gaming muis voor jou.

(Image credit: Razer)

8. Razer Basilisk V2 Koning van de middenklasse DPI: tot 20.000 | Functies: 11 programmeerbare knoppen, instelbar scrolweerstand, Razer Optical Mouse Switches, Razer Focus+ opstische sensor, Razer Speedflex-kabel € 74 Bekijken bij Informatique NL Genoeg instelbare knoppen Gemakkelijk aan te passen met Razer Synapse Aparte Chroma Studio-module voor verlichting Aan de prijzige kant

Een degelijke gaming muis met een redelijk prijskaartje. De Razer Basilisk V2 is de enige juiste keuze als je op zoek bent naar een middenklasse gaming muis. Het heeft 11 programmeerbare knoppen, de scrolweerstand is aan te passen op vijf verschillende niveaus en de Razer Speedflex-kabel is erg flexibel. Ook niet onbelangrijk: deze gaming muis is erg comfortabel.

(Image credit: Roccat)

9. Roccat Kain 202 AIMO Een draadloze gaming muis van goede kwaliteit DPI: 16.000 | Functies: 50G accelaratie, aanpasbare lift-off distance € 64,88 Bekijken bij Amazon Netherlands (NL) Goede batterijduur Knopreactie is geweldig Vrij weinig knoppen voor een gaming muis Geen ruimte voor draadloze dongle

De Kain 202 AIMO van Roccat is de perfecte muis voor gamers die het simpel willen houden. Er zijn geen draden en het gewicht is niet aanpasbaar. De 202 is gemakkelijk in te stellen, werkt erg goed en heeft een degelijke batterijduur. De sensitiviteit en fysieke feedback is goed. De muis voelt goed in gebruik, al is het niet de meest draagbare muis die er is.

(Image credit: Razer)

10. Razer Deathadder V2 Goede muis voor gaming en werk DPI: tot 20.000 | Functies: Razer Optical Mouse Switches, Razer Focus+ optische sensor, Razer Speedflex-kabel € 59,90 Bekijken bij Amazon Netherlands (NL) Instelbare knoppen Comfortabel design Niet voor kleine handen Geen aanpasbare scrolweerstand

De Razer Deathadder V2 ziet eruit als een simpele muis met een simpel design, maar vergis je niet: dit is een van de beste gaming muizen die er is. Met een reactietijd van 0,2 ms, 650 IPS volgsnelheid, 8 programmeerbare knoppen en de Razer Speedflex-kabel. Het heeft een redelijk licht gewicht. Door het simpelere ontwerp past het ook erg goed in een thuiskantoor. Bovendien gaat de muis erg lang mee.

Hoe kies je de juiste gaming muis?

Het vinden van de gaming muis van je dromen kan wat tijd en moeite kosten. Er is een hoop ingewikkeld jargon, waaronder termen als pollingsnelheid en DPI. Hoewel dit verschillende dingen zijn, wil je van beiden een zo hoog mogelijk getal.

Voor nieuwkomers in de wereld van PC-gaming: als je de term DPI tegenkomt, is dat een afkorting voor ‘dots per inch’. Hoe hoger dit getal, hoe gevoeliger je muis als het ware is. Als je niet veel bureauruimte beschikbaar hebt, maar toch nauwkeurigheid en precisie wilt, kies dan voor de beste gamingmuis met een hogere DPI, die ook naar een lagere DPI kan schakelen, voor het geval je ooit een groter bureau in gebruik neemt.

Ondertussen betekent een hoge pollingsnelheid dat je snellere reactietijden krijgt. De pollingsnelheid wordt gemeten in Hz en varieert meestal van 125 tot 1.000Hz. Dit laatste betekent dat de positie van de muis 1000 keer per seconde aan de computer wordt gemeld.

Andere belangrijke factoren voor gamingmuizen zijn de ergonomie, vooral als je linkshandig bent, en RGB-verlichting. Want ie houdt er nu niet van lampjes?