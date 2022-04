Belangrijke Windows 11-functie vereist volledige herinstallatie

Microsoft heeft een handige nieuwe functie aangekondigd voor Windows 11 die je kan beschermen van kwaadwillende apps en downloads, maar als je het inschakelt moet je Windows 11 opnieuw installeren.

De Smart App Control-functie is gemaakt om je pc te beschermen van malware. PCWorld (opens in new tab) claimt dat “het een significante toevoeging” is aan het beveiligingsmodel van Windows 11. Elke nieuwe app wordt automatisch onderzocht om te controleren of het een virus is.

Het lijkt vergelijkbaar met SmartScreen, wat ingebakken zit in Microsoft Edge, maar het gaat verder door alle apps op je pc te onderzoeken.

Deze extra veiligheidslaag is goed om te hebben, met name voor bedrijven. Echter zit er dus een addertje onder het gras. Windows 11 opnieuw installeren is geen kleine taak en veel gebruikers zullen er geen zin in hebben.

Analyse: is het de moeite waard?

(Image credit: Shutterstock)

Bij het aankondigen van de functie vertelde Microsoft dat “apparaten die op oudere versies van Windows 11 draaien, gereset moeten worden. Een schone Windows-installatie is nodig om van deze feature gebruik te maken.”

Voor nieuwe apparaten met Windows 11 is dit geen probleem, aangezien ze waarschijnlijk al op de nieuwste versie van het besturingssysteem draaien. Als je echter Windows 11 al gebruikt, zit je met een dilemma: ga je alles opnieuw installeren, of kun je leven zonder de extra veiligheid?

Windows 11 herinstalleren doe je niet zomaar. Het is makkelijker dan bij oudere versies van het besturingssysteem, maar je zult nog steeds vrijwel al je apps en documenten kwijtraken. Je bent afhankelijk van een back-up en je moet al je instellingen opnieuw configureren.

Dit is een tijdrovend proces op een enkel apparaat, dus een bedrijf met veel Windows 11 pc’s kan tegen veel logistieke problemen aanlopen.

Toch is het aan te raden om de herinstallatie uit te voeren, aangezien aanvullende bescherming altijd de moeite waard is. Vooral aangezien Smart App Control zit ingebakken in de kern van je systeem, waardoor het een minimale invloed heeft op de prestaties.

Voor mensen die veel apps downloaden en bedrijven die met gevoelige data werken is het belangrijk om zo veel mogelijk veiligheidsmaatregelen te nemen.