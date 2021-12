12 dagen kerst: win Ubisoft-games en goodies!

TechRadar is in de kerststemming, daarom willen we al onze lezers de kans geven om leuke gadgets te winnen. Vandaag ligt er een pakket van Ubisoft onder de kerstboom.

Je kunt kans maken op tal van prijzen: The Division 2 (Game en Steelbook voor PS4 of Xbox One), Watch Dogs: Legion (Game, Steelbook en Funko voor PS4 of Xbox), Assassin’s Creed Origins (Game en Steelbook voor PS4), en Far Cry New Dawn (Game & Steelbook voor PS4).

In de aanloop naar Kerstmis geven we elke dag een mooie technologieprijs weg aan één of meer gelukkige winnaars. Je hebt 24 uur om mee te doen aan deze toffe winactie!

Win The Division 2 (Game & Steelbook PS4 of Xbox One)

The Division 2 is een open wereld actie RPG die zich afspeelt in een verwoest en versnipperd Washington DC. Een dodelijk virus zaait dood en verderf, en jij moet als burgeragent van de Division Washington proberen te redden en het verval van de samenleving te stoppen.

Win Watch Dogs: Legion (Game, Steelbook & Funko PS4 of Xbox)

Watch Dogs: Legion speelt zich af in een hoogtechnologisch dystopisch Londen dat in een post-Brexit depressie verkeert. Na bombardementen van terroristische organisatie “Zero Day” wordt onterecht met de vinger gewezen naar hackersgroep DedSec. Het is aan jou als speler om DedSec vanaf de grond opnieuw op te bouwen en je onschuld te bewijzen.

Win Assassin’s Creed Origins (Game & Steelbook PS4)

Assassin’s Creed Origins speelt zich af in het Oude Egypte, waar je als hoofdpersonage Bayek mee wordt genomen in het eeuwenlange conflict tussen the Hidden Ones en The Order of the Ancients.

Win Far Cry New Dawn (Game & Steelbook PS4)

Vecht om te overleven in een post-apocalyptisch niemandsland in Far Cry New Dawn. Vorm onverwachte bondgenootschappen en bouw een dodelijk arsenaal aan geïmproviseerde wapens met overblijfselen van de oude wereld.

