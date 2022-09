Zo reset je een iPad naar fabrieksinstellingen

Er zijn veel redenen waarom je een iPad zou willen resetten: misschien wil je hem verkopen, of zit er een bug in die alleen met een reset kan worden verholpen, of misschien heb je het besturingssysteem overhoop gehaald en wil je het op een eenvoudige manier schoonmaken.

Het is echter niet altijd gemakkelijk, want de optie om je iPad te resetten zit verborgen in de instellingen, en zelfs als je hem vindt zijn er vijf verschillende manieren om de iPad te resetten.

Hoe wis je bepaalde informatie van je iPad

Om bepaalde informatie van je iPad te verwijderen, zoals je toetsenbordwoordenboek of locatiegeschiedenis, kun je bepaalde zaken resetten.

Open eerst de Instellingen-app en selecteer vervolgens in de lijst met opties aan de linkerkant 'Algemeen'.

Scroll nu naar de onderkant van deze lijst. Onderaan, boven 'Afsluiten', staat 'Opnieuw instellen', selecteer dit en je krijgt een grote lijst met opties.

The iPad reset menu (Image credit: Apple)

Je kunt 'Herstel locatie en privacy' selecteren om alle locatiegegevens te verwijderen, 'Herstel beginschermindeling' om de apps die je op je startpagina hebt staan opnieuw in te stellen (en al je zorgvuldig samengestelde mappen te wissen), 'Herstel toetsenbordwoordenboek' om al je opgeslagen woorden, en 'Herstel netwerkinstellingen' om al je opgeslagen wifi-wachtwoorden te vergeten.

Zo kan je jouw iPad een harde reset geven

Als je de iPad naar de fabrieksinstellingen wilt terugdraaien, dan is daar een optie voor.

Vergeet echter niet om eerst een back-up te maken van je data, door deze te exporteren via de cloud of door deze fysiek te uploaden naar een computer.

Als je klaar bent, is het tijd om te resetten. Volg de eerdere instructies totdat je bij het menu 'Zet over of stel iPad opnieuw in' komt.

Selecteer nu 'Wis alle inhoud en instellingen'. Je moet je wachtwoord nog een keer invoeren voor de zekerheid, en daarna wordt de iPad volledig gereset.

Dit proces duurt niet lang, en even daarna is je iPad zo goed als nieuw.