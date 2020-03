Het coronavirus kan op je smartphone zitten, zo maak je hem grondig schoon

Putting your phone under water likely won't be enough

Er zijn verschillende maatregelen getroffen om de verspreiding van het coronavirus tegen te gaan. Enkele adviezen zijn dat je moet niezen in een papieren zakdoek of (als dat niet kan) in je elleboog. Je wast bovendien best geregeld je handen, zeker nadat je buiten bent geweest.

Je smartphone maakt die laatste maatregel lastiger. Maak je handen zoveel schoon als je wil, de bacteriën die aan je smartphone hangen, komen meteen weer op je handen terecht als je hem gebruikt.

Weinig mensen hebben de gewoonte hun smartphone schoon te maken, hoewel dat zeker geen slecht idee is.

Een professor die besmettelijke ziekten bestudeert, zei tegen TechRadar: "Een goede hygiëne en het regelmatig desinfecteren van voorwerpen zoals deurklinken en telefoons zijn essentieel, omdat het heel gemakkelijk is om het virus op je schone handen over te brengen door iets aan te raken waarmee iemand met het virus in contact is gekomen".

Manieren om schoon te maken

Waarmee moeten we onze smartphone schoonmaken?

Je kan dezelfde middelen gebruiken waarmee je je handen reinigt, maar sommige zijn geschikter dan andere. Het huidige beste advies is om een pluisvrije doek (zoals brillendoekjes) te bevochtigen, wat zeep toe te voegen en daarmee je smartphone en de eventuele case schoon te maken.

Zeep en water werken goed samen

"Water zelf deactiveert of 'doodt' virussen niet, maar spoelt ze gewoon weg," zegt de professor die we spraken. "Zeep is veel effectiever omdat het vetachtige stoffen bevat. Virussen zelf bestaan uit genetisch materiaal, eiwitten en vetten. Wanneer zeep in aanraking komt met virussen concurreren de vetachtige stoffen in de zeep met de virale lipiden en zorgen ze ervoor dat het virus wordt afgebroken".

Zeep is beter dan een antibacteriële handgel

"Alcoholische gels zijn anders omdat ze een hoge concentratie alcohol, ethanol, bevatten die virussen doodt," zegt de professor. "Een bonus van zeep is echter dat als je je wast met water, je een groot oppervlak kunt bedekken. De voorkeur gaat dus altijd uit naar het gebruik van zeep en water waar dat mogelijk is. Zo niet, dan is alcoholische gel met een goede techniek ook prima."

Wees wel voorzichtig als je je smartphone afspoelt met een oplossing op basis van alcohol. Doekjes en gels met een zeer hoge concentratie alcohol kunnen de oleofobe laag tegen vette vingerafdrukken op het touchscreen van je telefoon beschadigen.

Heeft je smartphone een screeprotector? Sommige high-end modellen hebben hun eigen oleofobe coatings, maar dat goedkope pakje dat je hebt gekocht op Amazon is waarschijnlijk niet veel meer meer dan een dun vel plastic met een zelfklevende kant.

Alle smartphonefabrikanten raden ook aan om reinigingsoplossingen te vermijden die bleekmiddel of schuurmiddelen bevatten, evenals het gebruik van ruwe doeken. Deze kunnen de afwerking van de metalen zijkanten van een smartphone kapot maken en microscheuren in het glas veroorzaken, waardoor het oppervlak van de telefoon dof wordt. Je wilt je smartphone reinigen, niet verpesten.

Water versus smartphones

We adviseren ook dat je voorzichtig bent met water in de buurt van je smartphone.

De Samsung Galaxy S20 Plus, iPhone 11, Huawei P30 Pro en vele anderen zijn getest op waterbestendigheid. Deze specifieke modellen hebben een IP68-classificatie, wat betekent dat ze ontworpen zijn om 30 minuten lang bestand te zijn tegen onderdompeling in zoet water op een diepte van 1,5 meter.

De meesten van ons hebben echter op een gegeven moment hun smartphone laten vallen. En dat kan de kleine rubberen elementen die het water buitenhouden in gevaar hebben gebracht. Houd het water uit de buurt van de poorten van je telefoon. Vloeistof kan ook door scheuren in het displayglas van beschadigde schermen sijpelen en andere problemen veroorzaken.

Blijven plakken

Hoe lang kan een virus overleven op je smartphone? Lang genoeg om hem geregeld schoon te maken in het geval van COVID-19.

"Sommige virussen kunnen maar heel kort buiten het lichaam overleven omdat ze zo afhankelijk zijn van voeding of bepaalde fysiologische omstandigheden, terwijl andere langer kunnen blijven bestaan", zegt de professor.

"Onderzoek naar het coronavirus suggereert dat het tot vier uur levensvatbaar kan blijven op koper, tot 24 uur op karton en tot 2-3 dagen op plastic en roestvrij staal. Dit alles wordt beïnvloed door het milieu".

Als het coronavirus dagenlang kan overleven delen van je telefoon, dan is het nu een goed moment om hem regelmatig te gaan schoonmaken, net als je handen.

Hoe maak je je smartphone grondig en veilig schoon?