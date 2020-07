Kom volledig tot rust met Synctuition

In onze samenleving moet alles vooruitgaan. We krijgen voortdurend deadlines opgelegd, en we hebben nog zelden lege plekken in onze agenda’s. Maar om tot rust te komen, is het noodzakelijk dat je elke dag minstens een half uurtje al je zorgen in de kast steekt en volledig ontspant. De ene persoon kan dat al wat beter dan de andere. Ben jij iemand die daar een hulpmiddel voor nodig heeft, dan kan de applicatie Synctuition misschien wel de app zijn die je zoekt.

Installeer de app

Synctuition downloaden doe je via de gebruikelijke kanalen. De app is beschikbaar voor zowel Android als iOS en is gratis (de app steunt wel op in-app aankopen). Aanmelden kan je via je Facebook- of je Google-account doen. De installatie en aanmelding zijn zeer snel gebeurd. Je kan je account linken aan Google Fit als je dit gebruikt. De app speelt daarna automatisch een korte introductievideo.

Maak een stemopname

Alvorens je aan de ontspanningsoefeningen kan beginnen, vraagt Synctuition je om een stemopname te maken. Dit hoef je niet per se te doen, maar Synctuition gebruikt je stemfrequenties om de ervaring persoonlijker en intiemer te maken. Alles wat je moet doen is drie keer ‘relax’ en drie keer ‘breathe’ zeggen.

Zoek een rustige plek en start je reis

Alle formaliteiten zijn nu afgerond. We kunnen aan onze lange zoektocht naar innerlijke rust beginnen. De interface van Synctuition bevat vier menu’s. Profile zijn uiteraard je profielinstellingen, waar je ook een overzicht ziet van de sessies die je al voltooid hebt. In het menu Blog kan je blogberichten met extra achtergrondinformatie vinden over meditatie, mindfulness en andere psychologische onderwerpen. Videos verwijst je door naar het YouTube-kanaal van Synctuition.

Het menu dat je het vaakst zal gebruiken is My journey. Hier vind je alle meditatieoefeningen terug die de app aanbiedt. Die worden opgedeeld in vijf levels die elk twintig sessies bevatten. Met uitzondering van de introductie duurt elke sessie ongeveer 25 minuten. Je bent dus wel even zoet als je alle sessies wil doorlopen. Omdat de applicatie gebruik maakt van 3D-geluidseffecten, is het aan te raden een koptelefoon te gebruiken. Zo sluit je je even volledig af van de buitenwereld. Elke sessie bevat de elementen die je in een meditatieoefening verwacht: een zwoele vrouwenstem die je begeleidt, rustige muziek, koorgezangen, golven, regen… Het is heel cliché, maar je komt er wel even heerlijk tot rust van.

