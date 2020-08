8 tips om je smartphone koel te houden op een zomerse dag

That's gonna get hot

Oververhitting van smartphones is een probleem waar veel mensen mee te maken krijgen op warme zomerdagen. Dat voorkomen kan nogal een uitdaging zijn als je foto's wil maken, de routebeschrijving wil controleren of mensen op je smartphone moet bellen als je op pad gaat.

Gelukkig zijn er wat manieren om je smartphone koel te houden (of om te voorkomen dat hij te warm wordt), zonder hem te hoeven uitschakelen. En nee, we bedoelen niet dat je hem in het water moet gooien. Dat is, ondanks een mogelijke IP-certificering, waarschijnlijk een slecht idee.

Om jou en je geliefde smartphone te helpen de hete zomerseizoenen te overleven, hebben we hieronder enkele handige tips geplaatst waarmee je voorkomt dat je telefoon oververhit raakt, en hoe je problemen voorkomt bij bloedheet weer.

1. Houd je smartphone uit de zon

Op een hete dag wil je waarschijnlijk zelf maar wat graag de hitte ontwijken door in de schaduw te lopen. Wat dat betreft lijkt je smartphone exact op ons. Probeer zo goed mogelijk om het toestel uit direct zonlicht te houden, want de zonnestralen op een zomerdag kunnen het toestel binnen een mum van tijd roosteren.

Ben je bijvoorbeeld thuis, dan raden we aan om de telefoon niet in de buurt van een raam te houden. Begin je aan een picknick? Leg hem dan onder het kleed en uit het licht.

Laat je smartphone ook niet achter in een auto, kas of serre, of ergens anders waar het op een zonnige dag al snel warm wordt. Je smartphone kookt dan waarschijnlijk net zo hard als wanneer jij zelf daar zou liggen.

2. Verwijder het hoesje

Heb je een hoesje op je toestel, dan ben je goed voorbereid op eventuele valpartijen. Ook is een hoesje een slimme manier om je toestel 'verantwoord' warm te houden in de wintermaanden. In de zomer daarentegen zorgt de extra behuizing juist voor te veel hitte.

Een case kan als isolator dienen: als je telefoon warm wordt, zal de case die warmte binnen houden. Je moet hem eraf halen om de warmte zo snel mogelijk af te kunnen laten voeren.

Als je een goede case hebt die verder gaat dan enkel het beschermen van je telefoon, zoals een case met je creditcards in of een case met een externe batterij, dan wil je hem misschien wel erop houden voor dat doel. Als je gewoon thuis aan het relaxen bent, of een picknick hebt in het park, zou het echter geen kwaad kunnen om de smartphone een paar minuten adempauze te geven zonder hoesje.

3. Pas de instellingen op je smartphone aan

De duivel zit in de details, en dat spreekwoord geldt ook voor smartphones. Vaak zijn er op telefoons de nodige handige opties te vinden om ervoor te zorgen dat deze niet te heet wordt.

Allereerst: dim de schermhelderheid zo goed als mogelijk. Ja, het is wat lastiger om alles af te lezen, maar dit verbruikt een stuk minder batterij en dus hitte. Heb je automatische helderheid ingeschakeld? Dan raden we aan om deze op het zomerdagen uit te zetten.

Een ander belangrijke optie is het uitschakelen van mobiele data als je deze niet gebruikt. Indien mogelijk is vliegtuigmodus nog de beste optie. Net als schermhelderheid kan het uitschakelen van netwerkfuncties de batterij overuren aan werk besparen, en dus ook hitte.

Er zij sommige smartphones, met name gaming smartphones, die overgeklokte modi in huis hebben om de toestelprestaties een boost te geven. Deze functie raden we ook af om te gebruiken op hete dagen, aangezien dit nogal de nodige hitte veroorzaakt.

4. Niet te veel vragen van je smartphone

Of het nu warm is of niet, er zijn dingen die je kunt doen om je telefoon op te warmen : het spelen van intense spelletjes, het bewerken van video of foto's, of het opladen van de telefoon met een snellader.

Als op een hete dag je smartphone bij het niets doen al vrij warm wordt, is het verstandig om niet het soort activiteiten te doen dat de telefoon natuurlijk opwarmt. Combineer deze activiteiten namelijk met het feit dat het nogal heet is en je hebt binnen de kortste keren een gloeiend heet apparaat in je broekzak of handen.

Indien mogelijk raden we dan ook aan om gamen te vermijden. Laad je toestel op met een lagere snelheid en bewaar het bewerken van je foto's tot je in een lekker koel gebied bent. Je telefoon zal je dankbaar zijn.

5. Houd je smartphone uit je broekzak

Je broekzak kan een ongelooflijk hete plek zijn voor je smartphone. Al die kostbare technologie wordt tegen je huid gedrukt, waardoor onder meer je lichaamswarmte de temperatuur van het toestel opwarmt.

Laat je telefoon dan ook uit strakke broeken of shirtzakken. In plaats daarvan raden we aan om deze in een jas of jaszakken te stoppen, al is het onwaarschijnlijk dat je op een zomerse dag iets wat ook maar lijkt op een jas bij je hebt.

Als je onderweg bent, is het misschien het beste om je telefoon in een tas te dragen, want dat is in ieder geval verder van je eigen warme lichaam vandaan. Zit je ergens stil? Haal dan eventueel je toestel uit je zak en laat het ergens liggen waar je het kunt zien.

6. Forceer geen afkoelmoment

Vaker wel dan niet kunnen trucs om je telefoon af te laten koelen het toestel meer beschadigen dan helpen.

Ten eerste raden we je aan je telefoon niet onder te dompelen in water of onder een kraan of beek, zelfs niet als je handset een IP68-certificering heeft. Je zou hem kunnen laten vallen omdat hij glad is, of hem te lang onder water kunnen houden enzovoorts. Bovendien hebben deze methoden niet altijd veel effect.

Laat je telefoon ook niet in de koelkast of vriezer liggen; een snelle afkoeling van smartphones kan ervoor zorgen dat condens in het apparaat vast komt te zitten, met als gevolg dat je het apparaat beschadigt en de problemen niet meer onder de garantie gerepareerd worden.

7. Koop een telefoonkoeler

Telefoonkoelers zijn voornamelijk ontworpen voor mobiele gamers, en gebruiken doorgaans koellichaamstechnologie. Dit kan jouw smartphone ijskoud houden wanneer het eigenlijk warm zou zijn.

Op Amazon zijn er de nodige telefoonkoelers te koop voor relatief weinig geld. Merk je dat jouw telefoon wel erg vaak (te) warm aanvoelt? Dan is het zeker geen slechte investering om er een aan te schaffen.

8. Onder een ventilator houden

Is een telefoonkoeler niet iets voor jou? Dan kun je ook voor een subtieler alternatief gaan, namelijk een ventilator. Zet je ventilator aan en leg je smartphone op een plek neer waar de ventilator de wind naartoe blaast.

Dit zou ervoor moeten zorgen dat je toestel op een langzame doch verantwoorde wijze afkoelt, dus zonder dat er sprake is van potentiële schade aan de batterij. Deze methode werkt het beste wanneer je het combineert met een of meerdere van de hierboven genoemde methodes.