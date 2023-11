Nuki introduceert nieuwe Smart Lock en Smart Lock Pro met native Matter-ondersteuning

Nuki kondigde een jaar geleden aan dat ze de eerste apparaten met ondersteuning van Matter in de tweede helft van 2023 op de markt zouden brengen. Nu is het zover met de vierde generatie van de Nuki Smart Lock. De producten van Nuki waren tot nu toe al compatibel met de belangrijkste smart home-ecosystemen van Amazon, Apple en Google. Met de nieuwe Matter-compatibele apparaten gaan ze nu weer een stap verder en maken ze de integratie nog eenvoudiger.

Dezelfde buitenkant, nieuwe binnenkant

Qua uiterlijk verandert er niets aan de vierde generatie van Nuki-producten: het iconische design en de beschikbaarheid in zwart of wit blijven. De elektronica en software zijn echter volledig nieuw wat de integratie met toonaangevende smart home-systemen vergemakkelijkt.

Ook nieuw is de langere gemiddelde batterijduur: met één oplaadbeurt kan je de twee nieuwe slimme sloten tot zes maanden gebruiken, een verbetering van ongeveer 30 procent. Dit biedt uiteraard ook voordelen voor gebruikers van Nuki Smart Hosting: zo moeten verhuurders die de toegang tot hun vakantiewoningen op afstand regelen, het slimme slot minder vaak opladen.

(Image credit: Nuki)

Toegang op afstand via Thread en derde vergrendelingsfunctie begin 2024

Zowel Smart Lock als Smart Lock Pro van Nuki maken gebruik van Matter over Thread. Dit betekent dat Nuki Smart Lock begin 2024 via een firmware-update ook wordt uitgerust met de optie voor toegang op afstand zonder extra bridge. De Matter-hubs van Apple zullen deze functie eveneens ondersteunen; andere fabrikanten zijn er nog mee bezig. Het Smart Lock Pro met Matter biedt toegang op afstand via Thread. Het nieuwe instapmodel biedt deze optie van een betaalde update.

De Matter-functie, die toelaat een onderscheid te maken tussen ‘het openen van de deur’ (inclusief het trekken aan de klink) en het gewoon ‘ontgrendelen’, zal begin volgend jaar ook beschikbaar zijn voor Nuki-gebruikers via een firmware-update. Deze functie werd in de release van Matter 1.2 mid oktober mee geïntegreerd in het protocol. De Nuki Smart Locks die nu gelanceerd worden, kunnen met de Matter-integratie twee vergrendelingsacties weergeven (vergrendelen, ontgrendelen).

Prijzen Nuki Smart Lock en Smart Lock Pro

De nieuwe Smart Lock Pro met ingebouwde powerpack en wifi kost 279 euro, de nieuwe standaard Smart Lock (zonder powerpack en wifi) kost 169 euro. Het reguliere Smart Lock heeft na de firmware-update van 2024 geen Bridge meer nodig om verbinding te maken met het internet. In de plaats daarvan kunnen eigenaars hun Smart Lock vanop afstand gebruiken na een eenmalige betaling van 39 euro. Ter referentie: een Nuki Bridge kost 99 euro.