AVM presenteert nieuwe FRITZ!-producten voor glasvezel en DSL, Wi-Fi 7 en Smart Home

Van 1 tot 5 september gaat AVM op de IFA in Berlijn voor ‘Sterke Verbinding’ met de nieuwe FRITZ!-producten voor glasvezelverbindingen, Wi-Fi 7 en Smart Home. Met deze innovaties bespaar je als gebruiker meer energie, bedien je je toestellen makkelijker en heb je een Smart Home dat helemaal klaar is voor de toekomst.

FRITZ!Box 5690 Pro voor glasvezel en DSL

De spotlights staan gericht op het nieuwe topmodel, de FRITZ!Box 5690 Pro. Deze nieuwe FRITZ!Box combineert DSL en glasvezel in één apparaat. Daarmee biedt het volledige flexibiliteit voor de technologieswitch van DSL naar glasvezel. De nieuwe FRITZ!Box 5690 Pro heeft een zeer krachtige tri-band Mesh met 2,4 GHz, 5GHz en, voor het eerst, 6 GHz. Bovendien ondersteunt hij de nieuwe en krachtigere Wi-Fi-standaard, Wi-Fi 7. Dit zorgt voor een hogere snelheid en lagere latentie in je draadloze thuisnetwerk. Verder heeft deze nieuwe rechtopstaande FRITZ!Box Zigbee, de geïntegreerde Smart Home-standaard. Samen met DECT ULE maakt Zigbee deze high-end FRITZ!Box tot een uiterst veelzijdig Smart Home-bedieningscentrum.

FRITZ!Box 6670 Cable voor kabelverbindingen

De nieuwe FRITZ!Box 6670 Cable brengt de hoge snelheid van Wi-Fi 7 naar de kabelverbinding. Het heeft een dual band, 2,4 en 5 GHz, en biedt krachtige Mesh Wi-Fi. Daarnaast ondersteunt het ook Zigbee en DECT ULE, waardoor je Smart Home-toepassingen zonder problemen toevoegt op je netwerk. Dankzij de 2,5 Gigabit/s LAN/WAN-poort en vier 1 Gigabit/s LAN-poorten zorgt de FRITZ!Box 6670 Cable voor een snelle gegevensdistributie in het hele thuisnetwerk.

FRITZ!Powerline 1240 AX voor gegevensoverdracht via het elektriciteitsnetwerk

De nieuwe FRITZ!Powerline 1240 AX wordt ook gepresenteerd op de IFA. Dit FRITZ!-product biedt uitkomst wanneer de muren van jouw huis te dik zijn of de afstanden te groot voor de draadloze verbinding. De powerline is afgestemd op de FRITZ!Box Mesh voor snelle gegevensoverdracht via het elektriciteitsnet. Het sluit naadloos aan op andere FRITZ!-producten en is daarmee een goede toevoeging aan het FRITZ!-digitale-thuisnetwerk.

FRITZ! Smart Home voor energiebesparing

Een andere focus tijdens de IFA ligt op Smart Home en energie-efficiëntie. De nieuwe FRITZ!DECT 350 is een magnetisch deur- en raamcontact dat helpt bij het besparen op verwarmingskosten. Het detecteert namelijk wanneer er deuren of ramen open staan. Samen met de DECT ULE sensoren en de FRITZ!DECT 302 en 301 intelligente radiatorbediening zorgen ze voor de meest efficiënte energiebesparing.

De FRITZ!DECT 200/210 slimme schakelaars krijgen een nieuwe energieweergave op MyFRITZ!Net, zodat gebruikers precies zien wat ze verbruiken en kunnen optimaliseren op lange termijn. Zo spoor je energievreters snel op.