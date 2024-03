Gebruikers van Garmin-smartwatches melden nieuwe hartslagfunctie

Gebruikers van Garmin-horloges hebben een aangename verrassing gevonden in de laatste software-update: een verbetering van de Recovery Heart Rate-functie (Herstelhartslag), waardoor deze nu op de achtergrond kan draaien.

Voorheen had de Herstelhartslag, een meting van hoe snel je hartslag weer normaal wordt na het sporten, een paar minuten nodig om zichzelf te configureren nadat je een training had beëindigd. Dat is niet langer het geval, volgens een post op Reddit (via Gadgets and Wearables). Garmin heeft deze update niet aangegeven, maar gebruikers van de Forerunner 255 en Forerunner 955 bevestigen dat zij deze functie nu hebben.

De verbeterde Herstelhartslag maakt deel uit van de onlangs uitgebrachte softwareversie 18.22 voor Garmin-horloges. Het kan ook om een bètaversie gaan, wat zou betekenen dat (nog) niet alle gebruikers de functie kunnen gebruiken.

De Garmin app voor Android (Image credit: Garmin)

Er is nog ruimte voor verbetering bij Garmins Herstelhartslag. Zoals gemeld door Notebookcheck wordt de meting voor elke activiteit apart gegeven, waardoor het moeilijk is om een algemeen idee te krijgen van je herstelvermogen.

Volgens Garmin wijst een sneller herstel van je hartslag op een betere conditie. Als je hartslag vertraagt tot minder dan 12 slagen per minuut binnen een minuut na het stoppen van een activiteit, dan moet je volgens Garmin een arts raadplegen.

Garmin blijft indruk maken met zowel de frequentie van zijn software-updates als het aantal functies dat het in zijn horloges weet te stoppen. Het is echter ongebruikelijk dat een nieuwe functie wordt geïntroduceerd zonder dat dit is vermeld in de changelog van de update in kwestie. Als er meer duidelijkheid komt over het mysterie van de Herstelhartslag op de achtergrond, lees je dat hier.