Garmin Venu 3 zal eindelijk huidtemperatuur kunnen meten

De Garmin Venu 3 krijgt mogelijk huidtemperatuurtracking in een toekomstige update. Gadgets & Wearables ontdekte in de nieuwste bèta voor de Garmin Venu 3 dat er een huidtemperatuurfunctie was toegevoegd. Garmin was er snel bij en merkte op dat deze functie "per ongeluk was opgenomen in de change log en nog niet beschikbaar is in de publieke bèta". Dit suggereert wel dat de Venu 3 in een toekomstige update die functie zal krijgen.

De Garmin Venu 3 heeft alle sensoren die nodig zijn om de huidtemperatuur te meten, maar bij de lancering was dit niet ingeschakeld. Ter vergelijking: de Apple Watch Series 9 heeft de mogelijkheid om huidtemperatuur te meten terwijl je slaapt.

Hoewel huidtemperatuurtracking niet in de publieke bèta zit, is dit een indicatie dat het in toekomstige updates zou kunnen komen. Er werd ook naar gehint in een gelekt screenshot van de smartwatch eerder dit jaar.

Houd een oogje in het zeil

Voor degenen die hier niet echt mee bezig zijn: huidtemperatuur meten is een goede manier om te weten wat er in je lichaam gebeurt.

Een stijgende huidtemperatuur kan bijvoorbeeld een indicatie zijn van de vroege stadia van een infectie. Na een workout kan het aangeven hoe zwaar je lichaam werd belast door een intensieve training. Voor vrouwen is het ook een manier om hun menstruatiecyclus bij te houden, waardoor de ovulatie nauwkeuriger kan worden voorspeld.

Huidtemperatuurtracking is misschien niet beschikbaar in de publieke bèta, maar update 8.32 biedt wel andere upgrades zoals Red Shift Control om kleuren te filteren, zodat het horloge 's nachts beter zichtbaar is, en nieuwe activiteiten waaronder racketsporten, teamsporten en meer. Running Dynamic zal daarnaast voortaan op het horloge werken in plaats van op je telefoon.

De 8.32 bèta is dus zeker een kijkje waard. Om hem te downloaden, ga je naar het hoofdmenu van de Venu 3, vervolgens naar instellingen, dan systeem en daarna tik je op 'software-update' om je horloge de update te laten zoeken en installeren.