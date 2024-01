Garmin onthult nieuwe smartwatch, hartslagmeter en updates voor de Connect-app

Garmin heeft de Garmin Lily 2 smartwatch en Garmin HRM-Fit hartslagmeter onthuld, samen met een update van de Garmin Connect-app. De Garmin Lily 2 en Lily 2 Classic (een ander model met verschillende kleurstellingen en Garmin Pay) zijn slanke horloges met een gewicht vanaf 20,6g met een stoffen of lederen bandje. Ze hebben een 'verborgen' display, waarbij het 240 x 201px scherm een eenvoudig patroon in de vorm van een neutrale achtergrond weergeeft totdat erop wordt getikt.

Dit is heel anders dan de Forerunner-, Fenix- en andere series van Garmin, die de neiging hebben om een always-on display te hebben. De Garmin Lily 2 gaat bewust voor een andere aanpak met als doel een minder connected, hybride look.

De Garmin Lily 2 verschilt van zijn voorganger door zijn ingebouwde gps. Hierdoor is het meteen een aantrekkelijkere keuze voor sporters die hun telefoon liever thuislaten tijdens het hardlopen of fietsen. De batterij van de Lily 2 gaat op zijn beurt tot vijf dagen mee.

Er zijn veel functies die je ook op de goedkopere horloges van Garmin vindt, zoals algemene gezondheidstracking, slaapscores en de Body Battery, maar niet de geavanceerdere Training Readiness. Daarnaast is er nog een pulsoximeter om het zuurstofgehalte in je bloed te controleren.

De Garmin Lily 2 is nu verkrijgbaar via de Garmin-webshop en kost 279,99 euro.

HRM-Fit hartslagmeter

(Image credit: Garmin )

De Garmin HRM-Fit is de nieuwste toevoeging aan de serie hartslagmeters en is ontworpen voor voor medium en hoog ondersteunende sportbeha's. Net als andere Garmin-hartslagmeters is hij ontworpen om te werken met Garmin-smartwatches en Edge-fietscomputers om nauwkeurige real-time trainingsinformatie door te geven. De batterij gaat naar verluidt tot een jaar mee.

De HRM-Fit is ook vanaf nu beschikbaar in de Garmin-webshop aan een adviesprijs van 159,99 euro.

Garmin Connect

(Image credit: Future)

Nu wordt het voor iedereen interessant. Garmin Connect introduceert grote updates die vanaf vandaag beschikbaar worden gemaakt voor bèta-gebruikers. De update introduceert onder andere een vereenvoudigd ontwerp en brengt meer relevante inzichten voor elke gebruiker om hen te "informeren en te inspireren".

Nieuwe categorieën zijn onder andere Today's Activity, In Focus, At A Glance, Events, Training Plans en Challenges. Het is nog onbekend hoe de lay-out zal verschillen van de bestaande lijst met Mijn Dag, Uitdagingen, Kalender, Nieuwsfeed en Meer, maar het concept van een eenvoudigere app klinkt interessant.

Enerzijds wordt Garmin Connect vaak geprezen om zijn granulariteit en statistische diepte. Anderzijds kan een meer gestroomlijnd ontwerp nieuwe gebruikers sneller op weg helpen. Bestaande gebruikers kunnen dan weer van mening zijn dat deze update diepgang wegneemt. Het is onmogelijk om elke gebruiker tevreden te stellen, dus laten we hopen dat deze update goed uitpakt voor Garmin.