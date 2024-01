Dit zijn de belangrijkste fitnesstrends volgens het jaarrapport van Garmin

Als je plan om fit te worden voor 2024 al is mislukt in de lastige eerste week van januari, raak dan niet in paniek. Garmin heeft zonet gegevens gedeeld om ons allemaal wat inspiratie te geven, gebaseerd op de grootste fitnesstrends van het afgelopen jaar.

Het Garmin Fitness Report is gebaseerd op gegevens van miljoenen Garmin Connect-gebruikers wereldwijd. Dus hoewel het ons niet vertelt welke nieuwe soorten work-outs Apple Watch-fans doen, onthult het wel een aantal interessante trends die je kunnen helpen bij je plannen voor 2024.

Een belangrijke trend is de stijging van workouts in de sportschool, in het bijzonder de HIIT-sessies (intervaltraining met hoge intensiteit). Onder Garmin-gebruikers steeg de populariteit hiervan met 112% tegenover 2024. Hiermee is dit meteen de grootste stijger in het hele jaarrapport.

(Image credit: Garmin)

In feite steeg het gebruik van fitnessapparatuur over de hele lijn, waaronder ook traploopsessies (een stijging van 31% ten opzichte van 2022), krachttraining (een stijging van 30%), elliptische apparaten (een stijging van 17%) en indoor roeien (een stijging van 14%).

Niet dat krachttraining en indoor cardio de traditionele klassiekers hebben ingehaald. Het rapport geeft aan dat hardlopen, wandelen en fietsen nog steeds de top drie activiteiten waren van Garmin Connect-gebruikers. Binnen deze top drie zijn er nog enkele interessante evoluties.

Zo steeg hardlopen op de atletiekbaan met 76%, waardoor het met grote voorsprong de snelst groeiende vorm van hardlopen is. Het lag ver voor op indoor hardlopen, hardlopen op de loopband en hardlopen op trails. Omdat Garmin-horloges zoals de Forerunner 235 al enige tijd in staat zijn om hardlopen op atletiekbanen te registreren, zullen de gegevens ook niet beïnvloed zijn door de komst van andere Garmin-functies.

(Image credit: Garmin)

Sommige stijgingen het rapport van Garmin kunnen daarentegen wel zijn beïnvloed door hardware- en softwareveranderingen. Garmin-toestellen begonnen bijvoorbeeld pas vanaf medio 2022 e-bikegegevens te verzamelen, dus grote stijgingen van jaar tot jaar waren hier niet meer dan logisch.

Fietsen en mountainbiken met een elektrische fiets zijn beide vorig jaar gestegen (respectievelijk 62% en 49%) in vergelijking met 2022. Ook yoga (stijging van 23%) en pilates (stijging van 48%) waren beide populairder dan in 2022. Hoewel deze opnieuw beïnvloed kunnen zijn door de komst van spierkaartgrafieken voor deze specifieke activiteiten op sommige Garmin-horloges.

Ook esports pikken een graantje mee

(Image credit: Future)

Een ander interessant voorbeeld van de invloed van Garmins activiteitsprofielen op de gegevens van de fitnessrapporten zien we bij esports. Sommige duurdere Garmin-horloges (zoals de Epix Gen 2, Fenix 7, Forerunner- en Venu-series) kunnen esports bijhouden om je gaming prestaties te verbeteren. Volgens het rapport is esportstracking ook gestegen 2023, maar wel langzamer dan bijvoorbeeld HIIT-sessies.

Garmin zegt dat hartslag, stress, slaap en energie allemaal een grote invloed kunnen hebben op professionele gaming vaardigheden. Het activiteitenprofiel houdt al deze gegevens bij en synchroniseert zelfs met een Garmin GameOn-app op je pc zodat je kunt zien hoe je lichaam reageert.

De traditionele activiteiten blijven tot slot populair. Terwijl tennis en boulderen beide een grote stijging lieten zien (respectievelijk 76% en 68% jaar-op-jaar), waren wandelingen nog steeds de op één na populairste activiteit in 2023.