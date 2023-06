Met de Sony INZONE H7 heeft Sony een hoogwaardige headset gemaakt met meeslepend geluid, een indrukwekkende batterijduur van 40 uur en een slimme microfoon die je snel aan en uit kunt zetten. Hij kan draadloos worden aangesloten, niet alleen via de meegeleverde draadloze dongle maar ook via Bluetooth - en met twee apparaten tegelijk. Hij is niet erg compact, waardoor hij minder handig is om buiten je pc en console te gebruiken. Het grote nadeel is de prijs, die misschien wel te hoog is, zelfs gezien de 360 Spatial Sound en kristalheldere audioproductie van de headset.

Waarom u TechRadar kunt vertrouwen Onze deskundige reviewers besteden uren aan het testen en vergelijken van producten en diensten, zodat u de beste voor u kunt kiezen. Meer informatie over hoe we testen .

Sony INZONE H7: Review in een notendop

Sony is bekend en geliefd omdat het de gamewereld heeft veroverd met de PlayStation, en als het op gamen aankomt, is dat de console waar het bedrijf bekend om staat. Maar met de nieuwe INZONE-serie, die pas sinds vorig jaar verkrijgbaar is, begeeft het bedrijf zich ook op de markt voor gaming gadgets.



De Sony INZONE H7 gamingheadset is voorzien van Sony's 360 Spatial Sound-technologie, die een surround sound-achtig effect produceert in koptelefoons. Aangezien de technologie geschikt is voor FPS-games, is Sony met de INZONE-serie de officiële headset-partner geworden van Riot Games' Valorant Champions Tour.



De specificaties van het apparaat lijken indrukwekkend en het is misschien wel een van de beste draadloze gamingheadsets die ik heb getest, maar het is nog steeds een beetje aan de dure kant: is het zijn huidige prijs en de reputatie van Sony waard? En nog belangrijker, hoe verhoudt hij zich tot de beste gamingheadsets op de markt?

(Image credit: Future / Rosario Blue)

Met zijn witte en zwarte kleurenschema en afgeronde hoeken is de Sony INZONE H7 duidelijk bedoeld als aanvulling op de PS5. Het strakke, afgeronde ontwerp is duidelijk anders dan de drukke, scherpgerande look van de stereotype gamingheadset. Het deed ons beetje denken aan I, Robot., en het ontwerp doet het niet echt voor ons.



Maar hij is wel goed ontworpen. De grote afgeronde oorschelpen zijn stevig en comfortabel om te dragen, vooral met hun zachte nylon vulling. De hoofdband is van plastic en heeft kussentjes aan de onderkant; omdat hij buigzaam is en de zwarte koppelstukken met Sony-logo verstelbaar zijn, zou de H7 op de meeste hoofden moeten passen.

Afbeelding 1 van 3 (Image credit: Future / Rosario Blue) Afbeelding 2 van 3 (Image credit: Future / Rosario Blue) Afbeelding 3 van 3 (Image credit: Future / Rosario Blue)

De headset is groot maar nog steeds relatief licht; de oorkussens zitten goed om het oor. Ze laten niet veel ruimte over voor de oorschelpen om te ademen, maar na zeven uur onafgebroken gebruik was er geen sprake van ongemak of transpiratie.

Afbeelding 1 van 4 (Image credit: Future / Rosario Blue) Afbeelding 2 van 4 (Image credit: Future / Rosario Blue) Afbeelding 3 van 4 (Image credit: Future / Rosario Blue) Afbeelding 4 van 4 (Image credit: Future / Rosario Blue)

Wat de bediening betreft, is er een volumeknop, een USB-poort voor opladen, twee knoppen, de knoppen "Game" en "Chat", een Bluetooth-koppelingsknop en een aan/uit-knop. Deze zijn allemaal handig geplaatst op de oorschelpen; je kunt ze gemakkelijk met je hand vinden zonder te kijken.



Helaas is de witte, hoekige microfoon niet afneembaar, maar het ontwerp is slim; je zet hem aan door hem naar beneden te trekken en uit door hem omhoog te duwen.

Afbeelding 1 van 3 (Image credit: Future / Rosario Blue) Afbeelding 2 van 3 (Image credit: Future / Rosario Blue) Afbeelding 3 van 3 (Image credit: Future / Rosario Blue)

De H7 is voorzien van Sony's 360 Spatial Sound voor audioprecisie in de game, zodat je precies weet vanuit welke richting je tegenstander schiet. De microfoon heeft geen ingebouwde ruisonderdrukking.

Het geluid is echt de belangrijkste troef van de Sony INZONE H7, zoals het hoort te zijn gezien de geschiedenis van Sony. Het geluid klonk hartstikke helder en het kan best wel eens zo zijn dat je dingen opvallen die je nog nooit gehoord hebt.

Met de 360 spatial audio wil Sony je het gevoel geven dat je in de game zit en deel uitmaakt van de omgeving, en zo voelt het ook. Tijdens het spelen van Valheim kon ik alles horen, de bomen, vijanden en water. In Valorant kan je accuraat horen welke richting de vijand vanuit schiet.

De mogelijkheid om tegelijkertijd verbinding te maken via een draadloze dongle en Bluetooth is praktisch en maakt het leven eenvoudiger. Terwijl de headset draadloos verbonden was met de PC, konden we ook verbinding maken met de smartphone en kan je telefoongesprekken beantwoorden zonder dat je hoeft te stoppen met gamen.

(Image credit: Future / Rosario Blue)

We hebben de microfoon getest in Discord en in Facebook Messenger. Iedereen vond de microfoon duidelijk en niet te rommelig, ook al heeft de H7 geen noise cancelling. De duurdere versie, de Sony INZONE H9, heeft dit wel.

De batterijduur van de Sony INZONE H7 is indrukwekkend. Sony beweert dat de batterij 40 uur meegaat zonder op te laden, dus ik heb de proef op de som genomen. Na 46 uur ging hij nog steeds mee en met maar tien minuutjes opladen heb je alweer genoeg batterij om hem te gebruiken. Het duurde ongeveer twee uur om de headset volledig op te laden, maar je kan gewoon spelen tijdens het opladen.

Sony INZONE H7: Prijs en beschikbaarheid

Hoeveel kost het? 200 euro

200 euro Wanneer is het beschikbaar? Nu

Simpel gezegd is de Sony INZONE H7 een beetje te duur voor een gaming headset in het middensegment. Qua uiterlijk valt hij een beetje tegen en hij heeft geen ruisonderdrukking. De H7 is gemaakt van plastic met wat zachtere kussentjes, dus qua prijspunt zou hij eigenlijk rond de 150 euro moeten liggen.



Hij levert echter geweldig geluid en is zorgvuldig ontworpen en stevig. Ook al ziet hij er niet zo stijlvol uit, hij past wel bij de PS5. Toch is veel van wat de meeste indruk op ons maakte met de H7, zoals de aparte game- en chatstreams en de mogelijkheid om beide volumes te mixen, beschikbaar in het budgetbroertje van de H7, de Sony INZONE H3. De H9, het topmodel van de serie, lijkt niet zo noodzakelijk, hoewel hij, in tegenstelling tot de H7, wel is voorzien van ruisonderdrukking.

Prijs: 3 / 5

Sony INZONE H7: Specs

Moet je de Sony INZONE H7 kopen?

Koop hem als...

Je wilt gamen en tegelijkertijd wil bellen

De mogelijkheid om tegelijkertijd verbinding te maken met je telefoon en pc en het volume van de audio van beide te regelen is een geweldige functie, vooral in een draadloze headset. Je zou het ding de hele dag kunnen dragen.

Je veel waarde hecht aan de batterijduur

De batterijduur van de Sony INZONE H7 is zeer indrukwekkend; je kunt de headset meer dan 40 uur gebruiken na één keer opladen en je kunt de headset gebruiken terwijl hij wordt opgeladen.

Koop hem niet als...

Je een goedkopere headset wilt

De Sony INZONE H7 is niet de goedkoopste headset, ondanks het feit dat hij in het middensegment zit. Dat wil niet zeggen dat hij niet goed is, want dat is hij wel, maar niet voor de prijs.

Je een headset wilt die makkelijk overal mee naartoe te nemen is

Hoewel de H7 is ontworpen voor gamen op de PS5 en pc, wil je hem misschien ook buiten of op reis gebruiken, zeker als je er 200 euro voor hebt uitgegeven. Maar de omvang maakt dat minder handig.

Sony INZONE H7: Overweeg ook

SteelSeries Arctis Nova 7

De Arctis Nova 7 is iets minder duur dan de INZONE H7 en lijkt veel op zijn concurrent. Hij biedt vergelijkbare functies en zelfs ietsje meer zoals een 3,5 mm aansluiting en ruisonderdrukking. Lees hier onze SteelSeries Arctis Nova 7 review

Corsair HS80 RGB

De Corsair HS80 RGB is een goedkoper alternatief voor de INZONE H7 en biedt uitstekend geluid, een aantrekkelijker, draagbaar ontwerp en RGB-verlichting; het is over het algemeen gewoon een geweldige headset. Goed genoeg om onze lijst met de beste PC gaming headsets te halen. Lees hier onze Corsair HS80 RGB wireless review

Hoe we de Sony INZONE H7 hebben getest

We hebben de Sony INZONE H7 zeven dagen getest

Getest met HD-films en muziek, gericht op verschillende genres

We hebben over een week tijd de headset getest met het luisteren naar muziek, het spelen van games en kijken naar films en/of series. Daarnaast hebben we de headset tegelijkertijd op onze pc en smartphone aangesloten zodat we de multi-connectiviteit konden testen.



Zo testen we producten!