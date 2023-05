Streaming is de toekomst en de laatste scène van Guardians of the Galaxy 3 bewijst het

Herinner je je nog de 44-minuten durende Guardians of the Galaxy Holiday Special die in november 2022 op Disney Plus verscheen? Nee? Dat ben je wellicht niet de enige want in tegenstelling tot de eerste series zoals Wandavision en Loki was er geen enorme hype rond deze special. Dan gaan we er natuurlijk vanuit dat je je abonnement op Disney Plus nog niet hebt opgezegd, aangezien we in een droog seizoen van Marvel-content op de streamingdienst zitten.

Disney lijkt Marvel-fans in zekere zin te overschatten. Je moet inmiddels niet alleen naar de bioscoop gaan elke paar maanden, maar ook elke aflevering van elke serie (en special) op Disney Plus bekijken om volledig mee te zijn. Doe je dat niet, dan kom je terecht in het scenario dat sommigen meemaakten tijdens Guardians of the Galaxy 3.

(Image credit: Marvel)

Dit moest je weten voor je de film bekeek

Wat hebben we gemist in de kleine scherm special van de Guardians? Nogal wat, zo blijkt. Zo heb je het nieuwe ruimteschip, genaamd The Bowie, en zien we een nieuw personage genaamd Cosmo the Dog, een ruimtehond die spreekt via een apparaatje in haar pak en die telekinetische krachten heeft.

Kevin Bacon mogen we natuurlijk niet vergeten. Die speelde een niet geheel onbelangrijke rol in de kerstspecial, namelijk... zichzelf! Je herinnert je vast nog dat Gamora stierf in Infinity War, maar na wat tijdreizen in Endgame is een alternatieve versie van Gamora nu in het universum van onze Peter Quill terechtkomen. Een kleine bijkomstigheid is dat deze versie van Gamora niet weet wie Star-Lord is, waardoor hij met liefdesverdriet achterblijft. Om hem op te vrolijken, ontvoeren Drax en Mantis de enige echte Kevin Bacon en geven ze hem aan Quill als een soort kerstcadeau.

Als je dit je volledig ontgaan is, komt er een grote verrassing tijdens de aftiteling wanneer een collage met Kevin Bacon verschijnt naast de rest van de cast. In de laatste scène (na álle credits), zien we Quill cornflakes eten met zijn grootvader en klagen over hoe de 45-jarige zoon van hun buurman graag kijkt hoe hij het gras maait.

Opa Quill opent de ochtendkrant en op de voorpagina staat: "Alien Abduction: Kevin Bacon vertelt alles". Dit past perfect binnen Quills voortdurende verwijzingen naar de acteur in de Guardians-films, maar als je de kerstspecial niet gezien hebt, snap je slechts de helft van deze referentie. Dat zegt meer dan je zou denken over de visie van Disney op de MCU.

Streaming is de toekomst

(Image credit: Marvel (Disney) )

Sinds de wereldwijde introductie van Disney Plus, is er een groeiende groep die hun geliefde Marvel-films niet langer op het witte doek gaat bekijken. Het duurt immers maar een tweetal maanden voor die film beschikbaar is op de streamingdienst. Kijk maar naar Black Panther: Wakanda Forever, Thor: Love and Thunder en Ant-Man and the Wasp: Quantumania die stuk voor stuk minder goed presteerden in fysieke bioscopen. Waarom zou je eigenlijk nog betalen om naar de film te gaan als Disney de abonnees van zijn streamingdienst op de eerste plaats zet?

De verbondenheid van het MCU betekent dat je uiteindelijk in de war raakt wanneer je de volgende MCU film in de bioscoop bekijkt. Je moet maar één van de vele series op Disney Plus gemist hebben om een film niet meer te snappen. Daar komt bij dat de huidige fase in de MCU (fase 5) de meeste content ooit bevat en het lijkt erop dat je geen enkel stukje content mag missen.

Zo krijgen we in november van dit jaar The Marvels te zien en daarvoor moet je de volgende series/films gezien hebben: Captain Marvel, Avengers: Infinity War, Avengers: Endgame, Shang-Chi, WandaVision en Ms. Marvel. Toch zijn er mensen die zich nu geen Disney Plus-abonnement kunnen of willen veroorloven. Zij vallen hier buiten de boot, aangezien WandaVision en Ms. Marvel exclusief op Disney Plus te zien zijn.