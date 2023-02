Te weinig geheugen in je PS5? Deze SSD zakt naar laagste prijs tot nu toe

Een goede SSD voor je PS5 is essentieel voor gamers met een grote bibliotheek die niet voortdurend games willen archiveren en opnieuw downloaden. Een SSD zorgt ervoor dat je meer opslaggeheugen tot je beschikking hebt om games op te slaan, maar daarvoor legt Sony specifieke vereisten op.

Het toeval wil dat een van onze favoriete SSD's voor de PS5, de Samsung 980 Pro M.2 SSD, zonet zijn laagste prijs tot nu toe heeft bereikt. Zit je al een eindje tegen de opslaglimiet van je console en wil je daar verandering in brengen? Dan is dit misschien het uitgelezen moment daarvoor, aangezien de versie van deze SSD met 2 TB opslag de grootste prijsdaling ziet. Het maakt overigens niet uit of je een SSD koopt voor de PS5 of de PS5 Digital Edition, aangezien deze SSD (net zoals alle andere) op beide versies van de console werkt.

Sony's PlayStation 5 komt tot slot met 667GB aan bruikbaar intern opslaggeheugen. Dat klinkt misschien als een flinke hoeveelheid, maar geloof ons: die ruimte heb je al snel gevuld. Ook als je zonet je PS5 hebt aangekregen, kan het daarom slim zijn om te investeren in extra opslag (als je nog budget over hebt tenminste).