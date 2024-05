Grote storingen gemeld bij Google News en Discover

Sinds vanmiddag, 31 mei 2024, omstreeks 15u, onze tijd, zijn er talloze gebruikers die problemen melden met Google News en Google Discover. Beide diensten van de zoekgigant werken namelijk niet meer en tonen foutmeldingen. In het Google News-menu in je internetbrowser krijg je momenteel het bekende omgekeerde ijshoorntje te zien met de boodschap dat er iets misging of dat er geen berichten zijn die getoond kunnen worden.

Google Discover, het menu dat je ziet als je vanaf het homescherm van je telefoon naar links swipet, toont daarentegen bij velen een volledig blanco scherm zonder artikelen. Bovenaan kan je wel nog het weerbericht op je huidige locatie bekijken en naar je profiel gaan. Het is voorlopig niet duidelijk wat de oorzaak van de problemen is of hoe lang ze zullen aanhouden. Er is eveneens niets dat je zelf kan doen om terug toegang te krijgen tot de diensten.