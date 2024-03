Easter Egg Hunt: win een Logitech-thuiskantoorpakket

Ook in het paasweekend zelf willen we bij TechRadar onze lezers nog een kans geven om een aantal mooie prijzen te winnen. Vandaag én morgen maak je kans op een paasei in de vorm van een Logitech-thuiskantoorpakket. Dit pakket bestaat uit de Logitech ERGO M575 Wireless Trackball-muis en de Brio 100-webcam. Zaterdag geven we het pakket in het wit weg en zondag geven we het pakket in het zwart weg.

Dit zijn de laatste prijzen die je tijdens deze Easter Egg Hunt kan winnen, maar hou er dus rekening mee dat er voor zaterdag en zondag aparte deelnameformulieren zijn! Open dit artikel dus vooral nog een keer op Eerste Paasdag (of uiterlijk 1 april vóór 12:00 uur 's middags) voor een tweede kans om het pakket van Logitech te winnen.

Win het Logitech-thuiskantoorpakket

Werk jij tegenwoordig ook (af en toe) thuis? Dan snap je natuurlijk het belang van goede en ergonomische accessoires. Vandaag en morgen kan je een mooie upgrade winnen voor je thuiskantoorsetup in de vorm van een ergonomische muis en een goede webcam. We geven namelijk vandaag de Logitech ERGO M575 Wireless Trackball-muis en de Logitech Brio 100-webcam in het wit weg en morgen maak je kans om hetzelfde pakket in het zwart te winnen.

Misschien gebruik je momenteel de camera van je telefoon als webcam of de ingebouwde webcam in je laptop, maar een losse webcam is veel handiger dan steeds je telefoon moeten gebruiken als webcam en de Logitech Brio 100 zal een flinke upgrade zijn ten opzichte van de meeste laptopwebcams. Met de Brio 100 zien jouw collega's je in Full HD-kwaliteit en dankzij de ingebouwde microfoon heb je ook niet per se een headset of een paar oortjes nodig tijdens je meetings. Het is ook fijn dat er een lenskapje geïntegreerd is in de webcam om je privacy te beschermen wanneer je niet in een meeting zit.

Dit pakket bestaat echter niet alleen uit een webcam, maar ook nog uit een ergonomische muis. Werken achter de computer kan negatieve gevolgen hebben voor je fysieke gezondheid, zeker als je accessoires gebruikt die niet ergonomisch zijn. De Logitech ERGO M575 Wireless Trackball-muis is volledig gefocust op ergonomie en hij zorgt er dan ook voor dat je automatisch je postuur verbetert en de druk op je pols verlicht. Dankzij de trackball, die je met je duim bestuurt, hoef je de muis zelf namelijk niet heen en weer te bewegen.

Doe zaterdag mee en win!

Wil je kans maken om de Logitech ERGO M575 Wireless Trackball-muis en de Logitech Brio 100-webcam (beide in het wit) te winnen? Je kan heel eenvoudig je kans wagen door het deelnameformulier hieronder in te vullen (of hier te klikken).

Deelnemen kan vanaf 30 maart om 12:00 uur 's middags tot 12:00 uur 's middags op 31 maart. Zorg ervoor dat je contactinformatie klopt, want na afloop wordt de winnaar persoonlijk gecontacteerd.

(Image credit: Logitech)

Doe zondag mee en win!

Wil je kans maken om de Logitech ERGO M575 Wireless Trackball-muis en de Logitech Brio 100-webcam (beide in het zwart) te winnen? Je kan heel eenvoudig je kans wagen door het deelnameformulier hieronder in te vullen (of hier te klikken).

Deelnemen kan vanaf 31 maart om 12:00 uur 's middags tot 12:00 uur 's middags op 1 april. Zorg ervoor dat je contactinformatie klopt, want na afloop wordt de winnaar persoonlijk gecontacteerd.