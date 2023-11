Nieuwe Dell UltraSharp-monitoren zijn gericht op oogcomfort en productiviteit

Dell introduceert de eerste monitoren ter wereld met vijfsterrencertificering voor oogcomfort: de Dell UltraSharp 27 Thunderbolt Hub-monitor (U2724DE) en Dell UltraSharp 27-monitor (U2724D), geschikt voor professioneel gebruik op kantoor of thuis. Dit is een gloednieuwe standaard voor oogcomfort in de sector die werd ontwikkeld door TUV Rheinland, een van 's werelds toonaangevende professionele en onafhankelijke keuringsorganismen. Dell is de eerste die monitoren op de markt brengt met die hoogste certificering van vijf sterren.

De monitoren hebben verbeterde functies voor visueel comfort waarmee de ogen van de gebruikers minder belast worden. Denk aan verdubbeling van de beeldverversingssnelheid van onze huidige UltraSharp-monitoren tot maar liefst 120Hz, die zorgt voor vloeiender en scherper bewegende beelden, verbeterde ComfortView Plus, die de schadelijke blootstelling aan blauw licht aanzienlijk vermindert en een ingebouwde omgevingslichtsensor (Ambient Light Sensor) die de lichtomstandigheden detecteert en automatisch de helderheid van het scherm en de kleurtint aanpast.

Ook kleinere versies van 24 inch

De nieuwe Dell UltraSharp 24 USB-C Hub-monitor (U2424HE) en de Dell UltraSharp 24-monitor (U2424H) zijn iets kleiner van formaat en werden ook uitgerust met verbeterde functies voor visueel comfort.

Dell kies voor uitgebreide aansluitmogelijkheden met één Thunderbolt- of USB-C-kabel die tot 90 W stroom en data- en videosignalen doorgeeft, RJ45 die tot 2,5 GbE levert voor een snelle en stabiele netwerkverbinding. Deze features zijn beschikbaar op de Dell UltraSharp 27 Thunderbolt Hub-monitor en de Dell UltraSharp 24 USB-C Hub-monitor. De vier monitoren zijn allemaal voorzien van een HDMI- en DP 1.4-aansluiting.

Alle monitoren zijn tot slot beschikbaar vanaf 9 november 2023 en prijzen variëren van ongeveer 250 euro tot 500 euro.