12 dagen kerst: win de iiyama G-MASTER GB2470HSU-W5

Win de iiyama G-MASTER GB2470HSU-W5

De iiyama G-Master GB2470HSU-W5 is een 24-inch gaming monitor die je volledig onderdompelt in je games. Hier zijn enkele kenmerken van de monitor:

Fast IPS-technologie: deze monitor biedt betrouwbare en levendige beelden met een uitstekende kleurnauwkeurigheid. De Moving Picture Response Time (MPRT) is slechts 0,8 milliseconden, wat zorgt voor vloeiende beelden tijdens snelle actiescènes.

165Hz-verversingssnelheid: met een hoge verversingssnelheid van 165Hz kun je snel reageren en ghosting-effecten vermijden.

FreeSync Premium: minimaliseert invoervertraging en stotterproblemen door de verversing van het scherm af te stemmen met je GPU. Zeker bij zwaardere games moet dit zorgen voor vloeiendere gameplay.

Black Tuner: pas de helderheid van schaduwen aan voor beter zicht in duistere games. Ook handig voor als je eens (iets te) donkere films of series kijkt.

Vooraf gedefinieerde gaming modi: kies uit verschillende gaming modi (zoals FPS) of stel een eigen profiel in.

In hoogte verstelbare voet: pas de schermpositie aan voor comfort tijdens lange gamesessies. Dit komen we meestal enkel tegen op duurdere gaming monitoren van boven de 200 euro.

