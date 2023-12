Nieuwe MSI Prestige 16 is helemaal klaar voor het AI-laptoptijdperk

Nu de tijdgeest van AI-technologie de wereld stormenderhand verovert, heeft MSI, een toonaangevend premium laptopmerk, stappen genomen in professionaliteit bij hun luxueuze esthetiek, extreme prestaties en innovatieve technologie. De nieuwe Prestige 16 AI-serie is uitgerust met de Intel® Core™ Ultra 9-processor en weegt slechts 1,5 kg dankzij het chassis van magnesium-aluminiumlegering, maar heeft toch een batterij van 99,9 W/uur met maximaal PD 3.1 140W opladen voor langdurig gebruik om de productiviteit verhogen.

De nieuwe Prestige 16 AI-serie is uitgerust met de nieuwste Intel® Core™ Ultra 9-processor en maakt gebruik van Intel's geïntegreerde NPU-technologie (Neural Processing Unit), een speciale AI-versnellingskern die een veel efficiëntere CPU/GPU-computerervaring genereert, evenals de energie-efficiëntie verbetert. Door mee te gaan met het verbeteren van de prestaties van AI-gerelateerde taken, heeft Intel samengewerkt met meer dan 100 AI-ready applicaties om de workflow verder te versnellen door de werklast over te brengen naar NPU.

Aan de andere kant komt MSI in actie door de nieuwe MSI AI Engine* te bedenken, die zich verdiept in verschillende AI-bepaalde gebruikersscenario's om de hardware-instellingen automatisch aan te passen zonder enige handmatige tussenkomst, waaronder "Intelligent Gaming", "Intelligent Work" , “Intelligente vergadering” en “Intelligent entertainment”.

Met de Intel® Evo™-platformcertificering die zware prestaties levert met lichtgewicht draagbaarheid, komt ook NVIDIA Studio-certificering in beeld om verder voordeel te bieden bij de beste creatieve apps mogelijk gemaakt door de integratie van maximaal NVIDIA® GeForce RTX™ 4070 laptop GPU. Om bij te blijven met wat de GPU te bieden heeft, tilt het nieuwe OLED-display de visuele ervaring naar een hoger niveau met een beeldverhouding van 16:10. Even belangrijk is dat de herschikking van de I/O-poorten en de nieuwste Wi-Fi 7 de belangrijkste updates compleet maken, wat inderdaad boekdelen spreekt over hoe deze laptop uw workflow kan verbeteren.

Afgezien van de 16-inch versie weegt de nieuwe Prestige 13 AI Evo, die op dezelfde manier is uitgerust met een Intel® Core™ Ultra-processor, slechts 990 gram met een batterij van 75 W/uur erin, wat tot 50% groter is dan de batterijcapaciteit in vergelijking met andere laptops op hetzelfde niveau in de markt.

De nieuwe Prestige AI-serie is binnenkort verkrijgbaar vanaf 1.699 euro bij CoolBlue.