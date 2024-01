Dit zijn de drie nieuwe Dell XPS-laptops

Dell heeft zonet drie nieuwe laptops aangekondigd: de XPS 16, XPS 14 en XPS 13. De XPS 16 is uitgerust met de nieuwste Intel Core Ultra-processors en NVIDIA GeForce RTX GPU’s en is hiermee de krachtigste laptop van de XPS-reeks. De XPS 14 biedt de ultieme mix van prestaties en draagbaarheid, terwijl de XPS 13 met een gewicht van slechts 2,6kg de dunste en lichtste XPS is.

Twee nieuwe formaten

De XPS-reeks van Dell staat garant voor innovatie. Op CES 2022 presenteerde Dell zijn visie op de toekomst met de XPS 13 Plus. Dit elegante en moderne apparaat, ontworpen met eenvoud als uitgangspunt, deed meteen de hoofden draaien. Het gedurfde ontwerp veranderde de identiteit van het XPS-merk. Nu brengt Dell het ontwerp in het hele portfolio samen. Met de XPS 16 en XPS 14 worden nieuwe schermformaten geïntroduceerd, terwijl de XPS 13 Plus en de XPS 13 vernieuwd zijn. De focus bij deze laptops ligt op productiviteit en het wegnemen van afleidingen.

De nieuwe XPS-laptops zijn minimalistisch. Ze zijn gemaakt van CNC-bewerkt aluminium en Gorilla Glass 3, en beschikken over ton sur ton kleuren (beschikbaar in Graphite en Platinum). Ze zijn voorzien van een aanraakfunctiebalk om gemakkelijk te schakelen tussen media- en functietoetsen, een naadloos glazen touchpad met haptische feedback en grotere toetskappen die zorgen voor een comfortabele en soepele type-ervaring bij elke toetsaanslag.

Elke nieuwe XPS-laptop is voorzien van InfinityEdge-panelen met OLED-touchopties, variabele vernieuwingsfrequenties, hoge resolutieopties, verbluffende kleuren en Dolby Vision voor rijke details. Vier luidsprekers zorgen voor een uitzonderlijke audio-ervaring dankzij ondersteuning voor Dolby Atmos® immersive audio en 3D stereo surround van MaxxAudio Pro van Waves. Bovendien zorgt de nieuwe intelligente FHD 1080p webcam voor kristalheldere videogesprekken.

De line-up brengt ook nieuwe AI-gebaseerde functies, met AI-versnelling ingebouwd in het apparaat dankzij Intel Core Ultra-processors en ervaringen tot leven gebracht door Windows 11. Deze ervaringen verbeteren de creativiteit en productiviteit, terwijl ze ook zorgen voor betere prestaties en een langere levensduur van de batterij. En over accuduur gesproken: alle XPS-laptops zijn voorzien van ExpressCharge om 80% van de accuduur in slechts 60 minuten op te laden, zodat je je creatieve flow kunt voortzetten.

Beeldschone beeldschermen

De nieuwe 16- en 14-inch schermen van de XPS 16 en XPS 14 leveren beeldschone kwaliteit. De XPS 16 is de koploper van het portfolio, met superprestaties voor complexe workloads. Met de nieuwste Intel Core Ultra-processors en NVIDIA GeForce RTX GPU's (tot de GeForce RTX 4070 GPU) is de XPS 16 de krachtigste XPS-laptop met tot 80W aanhoudende prestaties. Ideaal voor het uitvoeren van veeleisende apps, of het nu gaat om het bewerken van video's of het testen van de nieuwste AI-software.

De XPS 14 is dan weer de perfecte combinatie van prestaties, design en draagbaarheid. 21 procent lichter dan de XPS 16, en toch levert deze laptop krachtige prestaties om uitdagende taken met gemak uit te voeren. Met optionele NVIDIA GeForce RTX GPU's (tot de GeForce RTX 4050 GPU) kan je moeiteloos video's met hoge resolutie bewerken en afspelen. En met een lange batterijlevensduur is het een verfijnde laptop die gemaakt is om met je mee te bewegen.

Zowel de XPS 16 als de XPS 14 zijn NVIDIA Studio-gevalideerde systemen, waardoor ze geschikt zijn voor veeleisende creatieve taken zoals 3D-rendering, videobewerking en livestreaming, terwijl ze exclusieve toegang bieden tot de Studio AI-gebaseerde suite met tools en verbeterde stabiliteit met NVIDIA Studio Drivers.

De XPS 13 is met een gewicht van slechts 2,6 kg de dunste en lichtste XPS. De vernieuwde laptop heeft drie nieuwe schermopties (waaronder FHD+, QHD+ touch en 3K+ OLED touch) om je een veelzijdige visuele ervaring te bieden en is geschikt voor alledaagse productiviteit tot het creëren van content in hoge resolutie. De XPS 13 is de ideale multi-tasking machine om de balans te vinden tussen school, werk, persoonlijke projecten of entertainment.

AI-mogelijkheden dankzij nieuwe Intel-processoren

De nieuwe XPS-laptops zijn aangedreven door Intel Core Ultra-processors en beschikken over een ingebouwde AI-versnellingsengine met de toevoeging van een NPU (neural processing unit). Dit betekent dat de pc’s niet langer alleen op de CPU of GPU hoeven te vertrouwen voor verwerking en prestaties. Deze nieuwe technologie gebruikt automatisch de juiste rekenmachine voor je werkbelasting, waardoor je sneller werkt dan voorheen terwijl de batterij langer meegaat. De laptops worden allemaal geleverd met Copilot in Windows 11, dat de mogelijkheden van AI gebruikt om de dingen die je elke dag doet gemakkelijker, sneller en moeiteloos te maken. Het portfolio bevat ook een Copilot-toets om het nog makkelijker te maken om dingen gedaan te krijgen en in de flow van het werk te blijven. Met één druk op de knop heb je nu snel toegang tot je dagelijkse AI-begeleider.

Europrijzen en lokale beschikbaar zijn momenteel nog niet bekend. In de VS zal de XPS 13 beginnen bij 1.299 dollar, de XPS 14 bij 1.699 dollar en de XPS 16 bij 1.899 dollar.