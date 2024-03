Easter Egg Hunt: win een gaming toetsenbord van Corsair

Met Pasen om de hoek willen we bij TechRadar onze lezers de kans geven om een aantal mooie prijzen te winnen. Vandaag maak je kans op een paasei in de vorm van een Corsair toetsenbord. Het gaat hier om de Corsair K65 Plus Wireless 75% RGB en dit is een mechanisch gaming toetsenbord. Tot en met zondag verschijnt er elke dag een nieuwe prijs om te winnen, dus hou onze website goed in de gaten de komende dagen!

Win de Corsair K65 Plus Wireless 75% RGB

De naam van de Corsair K65 Plus Wireless 75% RGB geeft meteen al een aantal hints over wat voor soort toetsenbord dit is. Het is een draadloos mechanisch toetsenbord dat net wat kleiner is dan het standaardformaat. Die 75% betekent namelijk dat er geen numpad aanwezig is. Dit maakt het toetsenbord iets compacter en zo blijft er dus meer ruimte over op je bureau voor je muis.

Het toetsenbord is standaard voorzien van Corsair's rode MLX-switches. Dit zijn lineaire switches die heel responsief zijn, maar niet echt een voelbare of hoorbare klik hebben. Je zit echter niet vast aan deze switches, want de K65 is namelijk hot-swappable. Dat betekent dat je de standaard switches ook kan vervangen door switches die jij fijner vindt.

De 'RGB' in de naam van dit toetsenbord verwijst natuurlijk naar de verlichting van het toetsenbord. Via de iCue-software van Corsair kan je elk lichtje afzonderlijk aanpassen of uitzetten. Zo kan je bijvoorbeeld een heel regenboogeffect creëren of alle lichtjes uitzetten of een vaste kleur geven als je niet voor de typische gamer-look wil gaan.

Je kan het toetsenbord op twee verschillende manieren verbinden: via een 2,4GHz USB-dongle of via Bluetooth. 2,4GHz zorgt voor de laagste input lag tijdens het gamen, maar via Bluetooth kan je het toetsenbord natuurlijk vrij gemakkelijk met allerlei soorten apparaten verbinden en neem je geen USB-poort in beslag.

Doe mee en win!

Wil je kans maken om de Corsair K65 Plus Wireless 75% RGB te winnen? Je kan heel eenvoudig je kans wagen door het deelnameformulier hieronder in te vullen (of hier te klikken).

