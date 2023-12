12 dagen kerst: win de devolo Repeater 3000

TechRadar is in de kerststemming, daarom willen we al onze lezers de kans geven om leuke gadgets te winnen. Vandaag ligt er een pakketje van Devolo onder de kerstboom. Je maakt namelijk kans op de Devolo Repeater 3000 ter waarde van 99 euro. In aanloop naar kerst geven we elke dag een mooie technologieprijs weg aan één gelukkige winnaar, dus houd onze homepagina goed in de gaten de komende dagen.

Win de devolo Repeater 3000

De nieuwe devolo Wi-Fi 6 Repeater 3000 is ontworpen om de wifiverbinding in huis te versterken, vooral waar apparaten ver van de router staan. Het apparaat biedt een oplossing voor problemen zoals haperingen bij 4K-streaming, verbroken of vertraagde verbindingen tijdens videogesprekken en frustrerende momenten tijdens het gamen.

De repeater werkt samen met alle gangbare routermodellen en maakt binnen enkele seconden verbinding met je bestaande router. Het apparaat breidt het bestaande draadloze netwerk van de router uit, waardoor er geen extra configuratie van apparaten nodig is. De Wi-Fi 6 Repeater 3000 ondersteunt de geavanceerde Wi-Fi 6-standaard met overdrachtssnelheden tot 3000 Mbps. WiFi 6 maakt efficiënter gebruik van wififrequenties en zorgt voor meer bandbreedte per datastroom, waardoor het beter geschikt is voor het beheren van meerdere verbindingen tegelijk. Dit is gunstig voor huishoudens met een groeiend aantal apparaten.

Bovendien verlengt de Wi-Fi 6-standaard de levensduur van batterijen van smarthome-apparaten die op batterijen werken. De devolo Wi-Fi 6 Repeater 3000 beschikt ook over geavanceerde mesh-functies, waardoor een draadloos netwerk kan worden opgezet met wifi-toegangspunten die perfect op elkaar zijn afgestemd. Dit voorkomt weeral haperingen en verbroken verbindingen. Het apparaat is ontworpen voor eenvoudige en flexibele bediening en kan eenvoudig in het stopcontact worden gestoken voor gebruik.

Doe mee en win!

Wij mogen één lezer blij maken met de devolo Repeater 3000. Je kan heel eenvoudig je kans wagen door het deelnameformulier hieronder in te vullen (of hier te klikken).

Deelnemen kan vanaf 12 december om 12u 's middags tot 13 december, eveneens om 12u 's middags. Na afloop wordt de winnaar persoonlijk gecontacteerd.