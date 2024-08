Eerste beelden GoPro Hero 13 Black gespot

Net als iPhones verschijnen er elk jaar in september nieuwe GoPro Hero-actiecamera's. Gelekte afbeeldingen van de GoPro Hero 13 Black suggereren dat die traditie dit jaar wordt voortgezet. Een productpagina op Amazon, gespot door TechstoriesIndia (via NotebookCheck), wijst erop dat we op 16 september twee nieuwe modellen krijgen. Dit zouden een opvolger van de GoPro Hero 12 Black zijn en een nieuw instapmodel dat simpelweg de GoPro Hero zou heten.

De laatste lijkt de interessantste van de twee op basis van de gelekte afbeeldingen, die opnieuw zijn gedeeld op Twitter. Hij zal waarschijnlijk de Hero 11 Black Mini vervangen, die in 2022 op de markt kwam als een goedkopere, compactere action cam voor fiets- en motorhelmen. De uitgelekte productbeschrijving omschrijft hem als “onze kleinste 4K-camera met een robuust, superlicht ontwerp dat een fractie van de grootte en het gewicht van andere GoPro-camera's is".

Het lijkt erop dat de GoPro Hero nog steeds waterdicht is tot 5 meter diep en HyperSmooth-stabilisatie heeft, maar dat is ongeveer alles wat we tot nu toe weten over die action cam. Hetzelfde geldt voor de Hero 13 Black: uit de gelekte beelden blijkt dat het ontwerp vrijwel identiek is aan dat van zijn voorganger.

GOPRO HERO 13 BLACK + pic.twitter.com/GeLvHEIjx9August 14, 2024

Een veelbelovende verandering is de aanwezigheid van magnetische accessoires op de productpagina's. Het magnetische montagesysteem op de DJI Osmo Action 4 viel bij ons in de smaak, omdat het gewoon erg makkelijk en snel is om accessoires te wisselen. GoPro heeft dus duidelijk naar de concurrentie gekeken deze keer.

Twee van de accessoires voor de Hero 13 Black zouden een "GoPro Magnetic Latch Ball Joint Mount" en "Magnetic Latch Mount" zijn. Dit wijst erop dat de duurdere GoPro een geavanceerde montagesysteem heeft. Verder zouden er nieuwe versies van de Lens Mods gelanceerd worden, waaronder een "Macro Lens Mod" en "Ultra Wide Lens Mod".

Hoe staat het met de GoPro Max 2?

(Image credit: GoPro)

De komst van een nieuw Hero-model naast de premium Hero 13 Black is niet geheel onverwacht. In februari gaf CEO Nick Woodman reeds aan dat vier nieuwe camera's aan zouden komen met prijzen tussen de 199 en 599 dollar. De leaks onthullen helaas geen specificaties, maar het design van twee van deze camera's hebben nu dus wel gezien.

De vraag is nu welke twee andere camera's er nog aankomen. Er wordt verwacht dat de GoPro Max 2 één van deze twee modellen zal zijn. Deze 360°-camera zou al sinds vorig jaar "in ontwikkeling" zijn volgens GoPro. In mei zei GoPro echter dat dit proces langer duurt dan gehoopt en dat dat deze camera pas in het vierde kwartaal van 2024 zou verschijnen. De GoPro Max 2 zou daarom afzonderlijk gelanceerd kunnen worden later dit jaar.

Dat is natuurlijk zonde, want 360-camera's, zoals de Insta360 X4, zijn in opmars en stelen wat van de populariteit van action cams door hun veelzijdigheid. Nu GoPro maar liefst vier nieuwe camera's belooft, zou dat wel eens wat opschudding kunnen veroorzaken in deze productcategorie.