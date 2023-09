DJI Pocket 3 met groter scherm gespot in het wild

We begonnen de hoop op te geven dat we ooit een opvolger voor de DJI Pocket 2 zouden zien, maar een gelekte foto lijkt de Pocket 3 in het wild te tonen. Op de foto zien we onder andere een nieuw LCD-scherm.

Igo Bogdanov (@Quadro_News) deelde de foto op Twitter met de simpele caption "How interesting, the DJI are testing Pocket 3 after all", samen met de gelekte foto die een DJI-medewerker lijkt te tonen die de camera bedient. Aan de achterkant zien we het grotere scherm. Het scherm staat in landschapsmodus op de foto, maar het is niet duidelijk of je de positie kan aanpassen.

Voorlopig moeten we het doen met deze ene foto. Toch kunnen we op basis van de nieuwe DJI Osmo Action 4 speculeren welke nieuwe features de aankomende Pocket 3 zal bevatten.

Krijgt de nieuwe Pocket functies van de Osmo Action 4?

De DJI Osmo Action 4 is niet zo lang geleden gelanceerd en is een overtuigende GoPro-rivaal. Je kan argumenteren dat de ingebouwde stabilisatie van de Action 4 de noodzaak van gimbalstabilsatie wegneemt, wat slecht nieuws is voor action camera's zoals de Pocket-serie. Fans kunnen echter opgelucht ademhalen, want DJI lijkt te werken aan een nieuwe versie. De Osmo Action 4 kan ons bovendien aanwijzingen geven over de technologie in de Pocket 3.

(Image credit: Future)

De Osmo Action 4 heeft met een grotere 1/1,3-inch sensor in vergelijking met de 1/1,7-inch sensor in de Action 3 en Pocket 2. Die nieuwe sensor zorgt veel betere videokwaliteit in een camera met dezelfde afmetingen. Op basis van de uitgelekte foto's kunnen we verwachten dat de Pocket 3 diezelfde sensor overneemt. Dat is minder goed nieuws voor degenen die een 1-inch sensor verwachtten, want daarvoor zou een grotere behuizing nodig zijn.

Als DJI in staat is om die grotere 1/1,3-inch sensor te gebruiken zonder de camera groter te maken en tegelijkertijd een groter scherm toevoegt, dan zou de Pocket 3 wel eens de ideale vlogcamera kunnen worden. Hopelijk hoeven we niet lang meer te wachten om daar achter te komen.