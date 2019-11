Black Friday VPN deals: de beste prijs voor privacybescherming in 2019

Allemaal goed en wel die koopgids van beste VPN providers, maar wat je echt wilt weten is natuurlijk wat de meest aantrekkelijk geprijsde VPN deal is van dit moment.

Nou als je daar naar op zoek bent dan zit je hier op de juiste plek, want er zijn een aantal geweldige kortingen op dit moment.

Hieronder vind je de samengestelde lijst van de meest indrukwekkende VPN deals die je op dit moment kunt krijgen. Sommige zijn altijd laag geprijsd, anderen geven maar een beperkte tijd korting. En er zijn zelfs een aantal EXCLUSIEVE prijzen speciaal voor TechRadar lezers. Over het algemeen vind je dit soort aanbiedingen niet als je de website van de provider rechtstreeks bezoekt.

Maar dit gaat niet puur om de prijs en we raden alleen deals aan van VPN providers die we echt hebben getest. Daarom hebben we de ExpressVPN deal bovenaan gezet - het is namelijk een geweldige prijs voor onze #1 favoriete VPN.

Of je nu van plan bent om je VPN te gebruiken om je privacy te beschermen, Netflix te kijken op vakantie, of anoniem te blijven terwijl je online aan het surfen bent, je zult de perfecte VPN aanbieding vinden in onze koopjeshoek - zowel met Black Friday als op een ander moment. En wat de prijzen betreft, deze worden getoond in dollars, maar laat je hierdoor niet afschrikken want je kunt vanaf iedere locatie de VPN's gebruiken.

PureVPN | Black Friday deal I 3 jaar | $10.95 $1.32 per maand | bespaar 88%

Dit is een van de goedkoopste VPN deals die er zijn - het is werkelijk belachelijk goedkoop! Je kunt verbinden tot vijf apparaten voor een account, dus je smartphone, tv etc. plus het biedt meer dan 2.0000 servers en garandeert topsnelheid. En dat allemaal voor een betaling van 69 dollar voor drie jaar lang.Deal bekijken